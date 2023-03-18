Около половины жителей РФ готовы отказаться от iPhone ради работы

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Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, чтобы узнать, готовы ли россияне отказываться от iPhone ради работы.
Как сообщило издание «Коммерсантъ», к 1 апреля все сотрудники администрации президента РФ обязаны отказаться от использования iPhone. После этого SuperJob было проведено исследование, которое показало, как будут реагировать россияне на подобное требование, если оно им будет озвучено.
47% респондентов-владельцев iPhone признались, что откажутся от их использования, если это будет нужно для трудоустройства, пишет Газета.ру. И только 20% сказали, что уволятся, если им нельзя будет использовать iPhone. При этом среди тех, кто готов отказаться от iPhone, больше мужчин.
Легче реагируют на это требование люди старше 45 лет. В возрасте до 34 лет от iPhone ради работы готовы отказаться 34% опрошенных.
Также опрос показал, что от iPhone легче отказываются те, у кого зарплата ниже 80 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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