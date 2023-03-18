Саудовская Аравия намерена заменить Египет для россиян

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Саудовская Аравия собирается заменить российским туристам Египет. Достопримечательностей в этой стране немало, но россиянам необходимо знать некоторые нюансы. Прежде всего, получение визы обходится российским путешественникам в 10 770 рублей. Визу можно получить в аэропорту по прибытии, но оплата наличными не разрешена.
В этой стране действует полный запрет на алкоголь, что не очень понравится россиянам. Конечно, можно приобрести спиртное у спекулянтов, однако это удовольствие выльется в крупную сумму. Местные жители не владеют английским языком, поэтому туристам пригодится знание хотя бы нескольких слов на арабском. Помимо прочего, сервис в стране не на высоком уровне. Дело в том, что Саудовская Аравия начала принимать туристов лишь несколько лет назад.
В этой стране кафе днем закрываются на полчаса, так как весь персонал отправляется в мечеть, чтобы помолиться. Многие рестораны в королевстве открываются только к вечеру из-за жары. Чтобы искупаться в море, туристам придется либо поселиться в дорогом отеле, либо заплатить за вход на частный пляж. Иными словами, из-за ряда неудобств и высоких цен это государство не очень подходит для отдыха.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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