«Коммерсантъ»: в РФ поставщики предупредили о повышении цен на рис до 30% из-за неурожая

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В России ожидают рост цен на рис до 30%, сообщает «Коммерсантъ».
Причина этого кроется в том, что в прошлом году урожайность риса в Краснодарском крае была ниже ожидаемой. При этом полученный урожай оказался менее качественным, а при большом проценте выбраковки риса стоимость крупы растет.
Как сообщили участники рынка, производители рисовой крупы уже уведомили торговые сети о повышении цен из-за проблем с урожаем. Это уже подтвердили некоторые участники рынка. В торговых сетях рассказывают, что получили уведомление о росте цен на рис на 15-30%, а в некоторых торговых сетях сообщают о повышении цен на 8-19%.
По мнению ряда экспертов, учитывая рост цен на рис, стоит ожидать повышение спроса на гречневую крупу, поскольку в РФ она дешевле риса.
Но в целом же эксперты надеются, что сейчас рис не будет дорожать, и ценник изменится несколько позже. Возможно производители будут сдерживать рост цен за счет своей прибыли, чтобы не сокращались объемы продаж.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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