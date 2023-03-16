Экономист Беляев: Россия находит пути обхода западных санкций

Сегодня, 18:14

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Экономист Беляев: Россия находит пути обхода западных санкций
Фото из открытых источников

Россия стала лидером по числу введенных Западом санкций. Поток ограничений не заканчивается, постоянно придумываются новые. Однако страна нашла пути для обхода санкций, заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

В беседе с изданием «Абзац» он привел наглядный пример - указ президента, который позволяет совершать в зарубежных интернет-магазинах покупки до 15 тысяч рублей без идентификации. Невзирая на то, какой способ оплаты выберет клиент, расчет производится в том числе и находящимися под западными санкциями банками.

«Конечно, данный закон позволит обойти санкции, которые Запад наложил на российские банки. Это в некоторой степени и мера социальной поддержки населения, поскольку облегчит приобретение гражданами необходимых товаров народного потребления», - пояснил кандидат экономических наук.

Следует напомнить, что без идентификации, посредством дистанционных банковских сервисов, граждане страны могут совершать покупки только в зарегистрированных в РФ интернет-магазинах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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