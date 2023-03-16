Экономист Беляев: Россия находит пути обхода западных санкций

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Россия стала лидером по числу введенных Западом санкций. Поток ограничений не заканчивается, постоянно придумываются новые. Однако страна нашла пути для обхода санкций, заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.
В беседе с изданием «Абзац» он привел наглядный пример - указ президента, который позволяет совершать в зарубежных интернет-магазинах покупки до 15 тысяч рублей без идентификации. Невзирая на то, какой способ оплаты выберет клиент, расчет производится в том числе и находящимися под западными санкциями банками.
«Конечно, данный закон позволит обойти санкции, которые Запад наложил на российские банки. Это в некоторой степени и мера социальной поддержки населения, поскольку облегчит приобретение гражданами необходимых товаров народного потребления», - пояснил кандидат экономических наук.
Следует напомнить, что без идентификации, посредством дистанционных банковских сервисов, граждане страны могут совершать покупки только в зарегистрированных в РФ интернет-магазинах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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