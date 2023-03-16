Финансист РФ Голубовский напомнил о рисках хранения наличных долларов

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Финансист Дмитрий Голубовский рассказал о том, какие риски существуют на данный момент, если хранить сбережения в долларах.
Он обозначил две опасности, пишет АиФ.
В частности, в дом всегда могут забраться злоумышленники и украсть деньги. Никакой сейф не сбережет накопления, если в дом заберутся профессиональные взломщики.
Но также не стоит забывать и о том, что РФ сейчас под санкциями и поэтому в отношении РФ введено множество ограничений. Запрещено печатать доллары для России. Эксперт рассказал, что американские финансовые чиновники отслеживают каждый выпущенный ими наличный доллар по серийным номерам. Сейчас ввоз долларов в РФ запрещен.
США могут запретить использование в РФ тех банкнот, которые попали на российскую территорию после введения санкций. И это возможно, уверен эксперт, так как в США знают, какие банкноты для каких банков были напечатаны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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