Финансист РФ Голубовский напомнил о рисках хранения наличных долларов

Сегодня, 17:04

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Финансист РФ Голубовский напомнил о рисках хранения наличных долларов
Фото из открытых источников

Финансист Дмитрий Голубовский рассказал о том, какие риски существуют на данный момент, если хранить сбережения в долларах.

Он обозначил две опасности, пишет АиФ.

В частности, в дом всегда могут забраться злоумышленники и украсть деньги. Никакой сейф не сбережет накопления, если в дом заберутся профессиональные взломщики.

Но также не стоит забывать и о том, что РФ сейчас под санкциями и поэтому в отношении РФ введено множество ограничений. Запрещено печатать доллары для России. Эксперт рассказал, что американские финансовые чиновники отслеживают каждый выпущенный ими наличный доллар по серийным номерам. Сейчас ввоз долларов в РФ запрещен.

США могут запретить использование в РФ тех банкнот, которые попали на российскую территорию после введения санкций. И это возможно, уверен эксперт, так как в США знают, какие банкноты для каких банков были напечатаны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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