«Aamulehti»: аналитики РФ предсказали серьезный спад у финской экономики

Сегодня, 14:59

0

Image 16+
«Aamulehti»: аналитики РФ предсказали серьезный спад у финской экономики
Фото из открытых источников

Экономика Финляндии будет ослабевать, уверены в организации «Kuntarahoitus».

Директор «Kuntarahoitus» Эсы Каллио заявил о том, что экономическая ситуация в стране с 2014 года постепенно ухудшается, и во время пандемии проблем добавилось. Тем не менее, за счет высоких налоговых поступлений и дотаций муниципалитеты смогли удерживать экономику от резкого падения и в 2023 году ситуация еще будет устойчивой, пишет «Aamulehti». Пересказ публикации опубликовал портал ИноСМИ.

«Начиная с 2024 года муниципалитеты явно станут слабее», - уверен Эсы Каллио.

Аналитики ожидают, что к 2025 году возникнет бюджетный дефицит в муниципалитетах. И снижение может быть даже более ощутимым, чем ожидается сейчас. Одна из причин такой тенденции – рост процентных ставок.

Для того, чтобы муниципалитеты смогли функционировать стабильно, необходимо дополнительное финансирование, а также важно предпринимать меры по укреплению экономики.

«Сейчас реализуется много долгосрочных проектов. Нам необходимо тщательно продумывать новые инвестиции и укреплять экономику. Урезать финансирование образования не следует, так что средства весьма ограничены. В 2024 году, после проведения реформы в сфере социального обеспечения, муниципалитетам будет разрешено внести изменения в свои налоговые ставки», - заявляет Каллио.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Aamulehti»: аналитики РФ предсказали серьезный спад у финской экономики

Сегодня, 14:59

Доллар может достигнуть отметки 200 рублей

Вчера, 20:59

Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге отказались работать и закрыли пункты выдачи товаров

Вчера, 10:24

ФРС США спасла всю мировую финансовую систему с многократным запасом и за пару часов

14-03-2023, 11:04

Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар в 2023

12-03-2023, 11:49

Заплатить по счетам: РФ избавилась от ненужных долгов

8-03-2023, 14:49

Экономист Масленников: надо внимательно смотреть на новые санкции, меняется их качество

8-03-2023, 10:39

Экономист РФ Белхароев предрек снижение цен на овощи и фрукты весной 2023 года

4-03-2023, 20:19

С 3 марта начнет действовать в России новое правило, которое затронет многих владельцев банковских карт

2-03-2023, 15:24

Ушли и не вернулись: чем заменят иностранные бренды в РФ

28-02-2023, 14:44

«Ведомости» пишет, что в январе добыча газа в России упала на 11%

28-02-2023, 10:34

Валентин Катасонов рассказал о загадочном «новом цикле роста экономики» в России

27-02-2023, 22:19

Новые санкции углубили изоляцию финансовой системы России

27-02-2023, 12:14

«DP.RU»: Западные санкции создали большую проблему для автопрома РФ

26-02-2023, 11:59

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений

25-02-2023, 16:19

РИА Новости проинформировали, как выбрать курорт и сколько стоит санаторное лечение в 2023

25-02-2023, 15:04

РФ начинает добычу стратегического сырья

25-02-2023, 10:04

«Ъ»: Горин проинформировал, во сколько обойдется отдых туристам из России в Китае в 2023

24-02-2023, 11:24

Бренды по-русски: что за год в РФ стали делать без помощи Запада

23-02-2023, 16:49

Более 80% граждан России отказались от поездок за границу весной 2023 года

23-02-2023, 15:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами

Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами

Сегодня, 12:04

0

Под Екатеринбургом на Северном кладбище Березовского число свежих могил растет с каждым днем. За несколько недель там...

Подробнее
ФРС США спасла всю мировую финансовую систему с многократным запасом и за пару часов

ФРС США спасла всю мировую финансовую систему с многократным запасом и за пару часов

14-03-2023, 11:04

0

В США смогли предпринять меры, чтобы не допустить всемирную панику, которая бы повлекла неизбежный кризис в финансовой...

Подробнее
Отели в Крыму снизили цены на лето из-за низкого спроса

Отели в Крыму снизили цены на лето из-за низкого спроса

Вчера, 19:54

0

На фоне заявлений Украины о готовящемся масштабном контрнаступлении Крым перестал быть привлекательным для туристов....

Подробнее
В пресс-службе президента сообщается о запланированной поездке Путина в Бурятию

В пресс-службе президента сообщается о запланированной поездке Путина в Бурятию

13-03-2023, 19:39

0

В пресс-службе российского президента сообщается, что у Владимира Путина намечен официальный визит в Бурятию на вторник...

Подробнее
Работники четырех крупных аэропортов Германии бастуют

Работники четырех крупных аэропортов Германии бастуют

14-03-2023, 08:24

0

В Германии в четырех крупных аэропортах на севере государства работники проводят забастовки. Их профессиональный союз...

Подробнее
«Baza»: жители Москвы и Московской области принялись массово сообщать о беспилотниках

«Baza»: жители Москвы и Московской области принялись массово сообщать о беспилотниках

14-03-2023, 14:44

0

История с появлением в столичном регионе неизвестных беспилотников, похоже, получила продолжение. Телеграм-канал...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Путин сделал заявление о городах Тында и Северобайкальск

Путин сделал заявление о городах Тында и Северобайкальск

14-03-2023, 19:04

0

Российский президент Владимир Путин сегодня 14 марта совершил рабочий визит в Улан-Удэ, где осмотрел авиационный завод....

Подробнее
Туристам РФ рассказали о новых правилах отдыха в Китае после открытия границ

Туристам РФ рассказали о новых правилах отдыха в Китае после открытия границ

Сегодня, 16:09

0

С 15 марта Китаем была возобновлена выдача всех типовых виз после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса...

Подробнее
Рожин: потеря Артемовска повлечет для ВСУ серьезные проблемы на нескольких направлениях

Рожин: потеря Артемовска повлечет для ВСУ серьезные проблемы на нескольких направлениях

14-03-2023, 17:49

0

Вооруженные силы Украины будут стараться удерживать Бахмут (Артемовск) максимально долго. Ибо если город падет, это...

Подробнее
Началась забастовка сотрудников Wildberries, закрылись пункты выдачи на востоке страны

Началась забастовка сотрудников Wildberries, закрылись пункты выдачи на востоке страны

Вчера, 10:14

0

Торговая сеть Wildberries, которую называют «русским Amazon», с 3 марта ужесточила наказание для сотрудников пунктов...

Подробнее