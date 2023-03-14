«Aamulehti»: аналитики РФ предсказали серьезный спад у финской экономики

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Экономика Финляндии будет ослабевать, уверены в организации «Kuntarahoitus».
Директор «Kuntarahoitus» Эсы Каллио заявил о том, что экономическая ситуация в стране с 2014 года постепенно ухудшается, и во время пандемии проблем добавилось. Тем не менее, за счет высоких налоговых поступлений и дотаций муниципалитеты смогли удерживать экономику от резкого падения и в 2023 году ситуация еще будет устойчивой, пишет «Aamulehti». Пересказ публикации опубликовал портал ИноСМИ.
«Начиная с 2024 года муниципалитеты явно станут слабее», - уверен Эсы Каллио.
Аналитики ожидают, что к 2025 году возникнет бюджетный дефицит в муниципалитетах. И снижение может быть даже более ощутимым, чем ожидается сейчас. Одна из причин такой тенденции – рост процентных ставок.
Для того, чтобы муниципалитеты смогли функционировать стабильно, необходимо дополнительное финансирование, а также важно предпринимать меры по укреплению экономики.
«Сейчас реализуется много долгосрочных проектов. Нам необходимо тщательно продумывать новые инвестиции и укреплять экономику. Урезать финансирование образования не следует, так что средства весьма ограничены. В 2024 году, после проведения реформы в сфере социального обеспечения, муниципалитетам будет разрешено внести изменения в свои налоговые ставки», - заявляет Каллио.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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