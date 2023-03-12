Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге отказались работать и закрыли пункты выдачи товаров

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Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге не захотели выходить на работу из-за штрафов.
Как сообщает «E1.RU», в Екатеринбурге закрылись три пункта выдачи заказов сети Wildberries. Они находятся на Эльмаше, в центре города и в районе железнодорожного вокзала.
Стоит отметить, что по всей России сотрудники Wildberries решили устроить масштабную забастовку. Они недовольны введением штрафов за бракованный товар. Компания объявила, то будет списывать не 25%, а всю зарплату, пока штраф не будет выплачен.
«Сегодня случился какой-то бунт в Wildberries. Мне весь день звонят и сообщают, что по всему городу сотрудники собственных пунктов выдачи просто встают и уходят домой. Случилось это из-за массовых крупных удержаний не по вине сотрудников. На них повесили долги в 100–200 и даже 500 тысяч», — рассказал владелец партнерских пунктов выдачи заказов в Екатеринбурге.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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