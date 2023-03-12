ФРС США спасла всю мировую финансовую систему с многократным запасом и за пару часов

Сегодня, 11:04

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ФРС США спасла всю мировую финансовую систему с многократным запасом и за пару часов
Фото из открытых источников

В США смогли предпринять меры, чтобы не допустить всемирную панику, которая бы повлекла неизбежный кризис в финансовой системе.

ФРС США задействовала заведомо избыточные методы, сдерживая панические настроения, пишет «Коммерсантъ». На такие шаги в ФРС пошли после того, как стало понятно, что крах банка Silicon Valley Bank неизбежен. Этот банк является важнейшим институтом американского венчурного инвестиционного рынка, и он разорился буквально за несколько дней.

Те шаги, которые были предприняты ФРС, по словам российских аналитиков, по сути, за считанные часы уберегли мир от масштабного кризиса. Все потому, что меры на опережение шли с многократным запасом, хоть и за считанные часы до краха банка. Далее же последовало ужесточение банковского надзора в Америке и к денежно-кредитной политике.

«ФРС и власти страны были вынуждены отреагировать на ситуацию де-факто орудиями главного калибра с полным покрытием убытков SVB и Signature, не предусмотренным правилами работы системы», - пишет «Коммерсантъ».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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