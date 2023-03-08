Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар в 2023

Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова
Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, как далее может проходить лечение фигуриста Романа Костомарова....Подробнее
Обозреватель РИА «Новости» Надежда Сарапина рассказала о том, какой валютой Центробанк РФ заменяет доллар США.
По ее словам, ЦБ РФ активно использует юань, и это помогает поддерживать курс рубля, а также смягчать действие санкций. Для защиты своей экономики многие страны переходят на расчёты в национальных валютах.
Но в дальнейшем, полагает Сарапина, доллар уступит место юаню. При этом, по словам финансового эксперта Юлии Макушевой, произойдет это не за 1-2 года, а как минимум через 10 лет. При этом, как полагает Макушева, рубль ослабнет к доллару за этот период на 80%.
Аналитик Андрей Верников тоже согласен с тем, что сменить резервную валюту быстро не удастся. Но доллар, по его прогнозам, будет постепенно ослабевать, тогда как доля юаня в мировой экономике продолжит расти.
Отметим, на российскую экономику оказывается серьезное санкционное давление, что вынуждает РФ уходить от использования доллара в расчетах на мировом рынке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, как далее может проходить лечение фигуриста Романа Костомарова....Подробнее
Военкор Александр Симонов опубликовал в личном Telegram-канале «Позывной Брюс» ролик, где основатель ЧВК «Вагнер»...Подробнее
Биржевые цены на природный газ в Европе в четверг, 9 марта, снизились до рекордного минимума. Последний раз на...Подробнее
Украинские телеграм-каналы показали на видео применение нового оружия на артемовском направлении фронта. Удар пришелся...Подробнее
Политический лидер европейской народной партии в законодательном органе ЕС Манфред Вебер в интервью одному из изданий...Подробнее
Комбинат «ТД А.П.Иванов», который уже несколько лет подряд обслуживает школы Фрунзенского района Санкт-Петербурга,...Подробнее
Сегодня британский Премьер Риши Сунак в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном...Подробнее
В России продолжает развиваться внутренний туризм и на грядущий летний сезон многие планируют путешествовать по стране....Подробнее
В совете международной организации по атомной энергетике МАГАТЭ проходило решение вопроса о выборе руководителя. По...Подробнее
Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью журналисту Василию Голованову пообещал «горячий...Подробнее
Комментировать