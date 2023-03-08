Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар в 2023

Обозреватель РИА «Новости» Надежда Сарапина рассказала о том, какой валютой Центробанк РФ заменяет доллар США.

По ее словам, ЦБ РФ активно использует юань, и это помогает поддерживать курс рубля, а также смягчать действие санкций. Для защиты своей экономики многие страны переходят на расчёты в национальных валютах.

Но в дальнейшем, полагает Сарапина, доллар уступит место юаню. При этом, по словам финансового эксперта Юлии Макушевой, произойдет это не за 1-2 года, а как минимум через 10 лет. При этом, как полагает Макушева, рубль ослабнет к доллару за этот период на 80%.

Аналитик Андрей Верников тоже согласен с тем, что сменить резервную валюту быстро не удастся. Но доллар, по его прогнозам, будет постепенно ослабевать, тогда как доля юаня в мировой экономике продолжит расти.

Отметим, на российскую экономику оказывается серьезное санкционное давление, что вынуждает РФ уходить от использования доллара в расчетах на мировом рынке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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