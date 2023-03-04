Заплатить по счетам: РФ избавилась от ненужных долгов

Российская экономика находится под серьезным санкционным давлением, что вынуждает российское руководство идти на нестандартные шаги.

Но при этом РФ удалось добиться того, чтобы за минувший год внешний долг страны сократился, сообщает РИА «Новости». И для этого РФ использовала внутренние ресурсы.

Так, в 2019-м РФ инвестировала на внешнем рынке 3,395 трлн рублей, в 2020-м — 4,189 триллионов, в 2021-м — 4,435 триллионов рублей, а в данный момент — 4,039. Внутренним кредиторам Москва должна — 18,781 трлн рублей.

РФ хочет наращивать внутренние кредиты и к 2025 году увеличить их до 29,9 трлн руб. Это позволит удержать финансовый рынок в ситуации усиления санкционного давления.

«Негативные прогнозы насчет бюджета представляются сильно преувеличенными. Да, нефтегазовые поступления уменьшатся, но постепенно расширяется экспорт зерна, а также продукции перерабатывающих отраслей. Темпы невысокие, 1,0-2,5%, зато устойчивые», — отметила доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян.

Сейчас российские финансисты ориентируются на внутренний рынок. Внешние инвестиции существенно сократились из-за санкции. В частности, иностранным компаниям запрещено инвестировать в российские гособлигации, так как они попадут под санкции.

Поэтому в новых условиях многое зависит от того, насколько гибкой будет система, выстроенная внутри российской экономики. Так как в любой момент стоит ждать еще большего усиления санкционного давления и увеличения числа внешних ограничений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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