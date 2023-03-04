Экономист Масленников: надо внимательно смотреть на новые санкции, меняется их качество

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Запад уже перешел рубеж по количественному наращиванию санкций. Придумать что-то новое США и Евросоюзу сложно. Поэтому следует быть готовыми к началу нового этапа. Вашингтон и Брюссель сейчас сосредоточатся на качестве санкционного давления. Об этом сообщил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
По его словам, Запад сейчас начнет обращать внимание на правоприменение, вторичный характер санкций, а также сосредоточится на борьбе с посредниками, через которых Россия получает определенные товары.
«Поэтому нам здесь тоже расслабляться не стоит, потому что могут быть даже более жесткие и болезненные последствия для наших потребителей и компаний. Надо внимательно смотреть, что будет происходить», — заявил Масленников в своем комментарии ФАН.
Новое качество санкционного давления на Россию не должно вызывать панику, отмечает эксперт, но требует повышенного внимания. В первую очередь потому, что экономике РФ может быть нанесен большой ущерб. К рестрикциям против России могут присоединиться даже те страны, которые за более чем год этого не сделали.
В любом случае санкционное давление будет продолжаться еще как минимум несколько лет.
Недавно стало известно, что новые санкции, которые сейчас обсуждаются Европой и Штатами, могут коснуться рынка алмазов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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