Экономист РФ Белхароев предрек снижение цен на овощи и фрукты весной 2023 года

Сегодня, 20:19

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Экономист РФ Белхароев предрек снижение цен на овощи и фрукты весной 2023 года
Фото из открытых источников

Известный в Российской Федерации специалист в сфере экономики и финансов Хаджимурад Белхароев рассказал журналистам новостного информационного агентства «Прайм» о том, что на протяжении нынешней весны определенные товарные категории, с высокой степенью вероятности, могут стать существенно дешевле. Главным образом это будут овощи и фрукты. На данные группы товаров всегда традиционно снижаются цены в этот период года. Государство является первой инстанцией, крайне заинтересованной в доступности продуктов питания, ведь от этого зависит общественная безопасность страны. Так что гражданам страны можно пребывать в полной уверенности, что власти резких скачков не допустят — для этого есть множество рычагов, включая налоговые послабления, считает экономист Хаджимурад Белхароев.

При этом эксперт призвал не ожидать сокращения стоимости мясомолочной продукции. Все дело в том, что Российская Федерация на сегодняшний день по-прежнему зависит от зарубежных поставок. Исключением является лишь свинина. Отечественные изготовители производят ее в достаточном объеме для закрытия внутренних потребностей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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