Экономист РФ Белхароев предрек снижение цен на овощи и фрукты весной 2023 года

В Свердловской области в 2022 году умерли 58 тысяч человек
В прошлом году в Свердловской области умерли 58 тысяч 456 человек. Такие данные предоставил источник в сфере...Подробнее
Известный в Российской Федерации специалист в сфере экономики и финансов Хаджимурад Белхароев рассказал журналистам новостного информационного агентства «Прайм» о том, что на протяжении нынешней весны определенные товарные категории, с высокой степенью вероятности, могут стать существенно дешевле. Главным образом это будут овощи и фрукты. На данные группы товаров всегда традиционно снижаются цены в этот период года. Государство является первой инстанцией, крайне заинтересованной в доступности продуктов питания, ведь от этого зависит общественная безопасность страны. Так что гражданам страны можно пребывать в полной уверенности, что власти резких скачков не допустят — для этого есть множество рычагов, включая налоговые послабления, считает экономист Хаджимурад Белхароев.
При этом эксперт призвал не ожидать сокращения стоимости мясомолочной продукции. Все дело в том, что Российская Федерация на сегодняшний день по-прежнему зависит от зарубежных поставок. Исключением является лишь свинина. Отечественные изготовители производят ее в достаточном объеме для закрытия внутренних потребностей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В прошлом году в Свердловской области умерли 58 тысяч 456 человек. Такие данные предоставил источник в сфере...Подробнее
С 3 марта начнет действовать в России новое правило, которое затронет многих владельцев банковских карт национальной...Подробнее
В Свердловской области уже три месяца семья контрактника, участвующего в боевых действиях на территории Украины не...Подробнее
В ожидание мощного землетрясения в Стамбуле, которое местная пресса уже назвала «сильным», туры в «культурную столицу»...Подробнее
Пациенты с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которые отбывают сроки заключения в исправительных колониях, жалуются...Подробнее
Подразделения ЧВК «Вагнер» только своими силами повторно освободили Пальмиру 2 марта 2017 года от боевиков ИГИЛ...Подробнее
Над городом Енакиево в Донбассе был сбит военный самолет. Сообщая об этом, городской голова Роман Храменков...Подробнее
Жители Екатеринбурга обратили внимание на голубей, которые ведут себя довольно странно. Об этом сегодня пишет местное...Подробнее
Власти Санкт-Петербурга потратили полмиллиона рублей на закупку дорогостоящих аксессуаров. Смольный объяснил растрату...Подробнее
Поскольку градус напряжения в российском обществе из-за появления беспилотников противника над территорией РФ растет,...Подробнее
Комментировать