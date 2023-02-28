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С 3 марта начнет действовать в России новое правило, которое затронет многих владельцев банковских карт национальной платежной системы «Мир».
В РФ развивают сервис MirPay, который позволяет оплачивать покупки с помощью одного касания. Как сообщает «PRIMPRESS», с 3 марта все без исключения банки России страны должны будут обеспечить для владельцев такого пластика удобный способ оплаты.
Стоит отметить, что ранее аналогичные условия оплаты предоставляли западные банки. Оператор «Мир» обязал все отечественные банки внедрить новый сервис уже в марте. Работать он будет в банковских приложениях, а также на сайтах. Но пока он будет доступен только для смартфонов или планшетов на операционной системе Android, если пользоваться приложением.
Новый сервис позволит быстро оплатить покупку. Важно, что сервис заботится о безопасности данных пользователя, поэтому они никуда не будут передаваться, а операция проводится через защищенные протоколы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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