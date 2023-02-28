С 3 марта начнет действовать в России новое правило, которое затронет многих владельцев банковских карт

Сегодня, 15:24

0

Image 16+
С 3 марта начнет действовать в России новое правило, которое затронет многих владельцев банковских карт
Фото из открытых источников

С 3 марта начнет действовать в России новое правило, которое затронет многих владельцев банковских карт национальной платежной системы «Мир».

В РФ развивают сервис MirPay, который позволяет оплачивать покупки с помощью одного касания. Как сообщает «PRIMPRESS», с 3 марта все без исключения банки России страны должны будут обеспечить для владельцев такого пластика удобный способ оплаты.

Стоит отметить, что ранее аналогичные условия оплаты предоставляли западные банки. Оператор «Мир» обязал все отечественные банки внедрить новый сервис уже в марте. Работать он будет в банковских приложениях, а также на сайтах. Но пока он будет доступен только для смартфонов или планшетов на операционной системе Android, если пользоваться приложением.

Новый сервис позволит быстро оплатить покупку. Важно, что сервис заботится о безопасности данных пользователя, поэтому они никуда не будут передаваться, а операция проводится через защищенные протоколы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

С 3 марта начнет действовать в России новое правило, которое затронет многих владельцев банковских карт

Сегодня, 15:24

Ушли и не вернулись: чем заменят иностранные бренды в РФ

28-02-2023, 14:44

«Ведомости» пишет, что в январе добыча газа в России упала на 11%

28-02-2023, 10:34

Валентин Катасонов рассказал о загадочном «новом цикле роста экономики» в России

27-02-2023, 22:19

Новые санкции углубили изоляцию финансовой системы России

27-02-2023, 12:14

«DP.RU»: Западные санкции создали большую проблему для автопрома РФ

26-02-2023, 11:59

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений

25-02-2023, 16:19

РИА Новости проинформировали, как выбрать курорт и сколько стоит санаторное лечение в 2023

25-02-2023, 15:04

РФ начинает добычу стратегического сырья

25-02-2023, 10:04

«Ъ»: Горин проинформировал, во сколько обойдется отдых туристам из России в Китае в 2023

24-02-2023, 11:24

Бренды по-русски: что за год в РФ стали делать без помощи Запада

23-02-2023, 16:49

Более 80% граждан России отказались от поездок за границу весной 2023 года

23-02-2023, 15:29

Туристам РФ разъяснили, насколько безопасен отдых в Турции после землетрясения

21-02-2023, 17:04

Пронько указал на еще один позорный факт пенсионной реформы в РФ

21-02-2023, 14:44

Маловичко оценил степень опасности отдыха в Турции после землетрясений

20-02-2023, 19:44

Экономист Владимир Григорьев допустил рост курса доллара до 80 рублей

18-02-2023, 09:54

PickPoint столкнулся с проблемами доставки в РФ на фоне финансовых сложностей

17-02-2023, 12:09

Экономист: Россия не продаст всю свою нефть, даже резко снизив цены

15-02-2023, 16:44

Аналитик Юшков: газопроводы «Северные потоки» и «Ямал-Европа», скорее всего, не заработают в ближайшие годы

14-02-2023, 18:14

Стали известны последствия катаклизма в Турции для туризма, недвижимости и газовых контрактов

12-02-2023, 11:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Свердловской области в 2022 году умерли 58 тысяч человек

В Свердловской области в 2022 году умерли 58 тысяч человек

Вчера, 20:04

0

В прошлом году в Свердловской области умерли 58 тысяч 456 человек. Такие данные предоставил источник в сфере...

Подробнее
Ушли и не вернулись: чем заменят иностранные бренды в РФ

Ушли и не вернулись: чем заменят иностранные бренды в РФ

28-02-2023, 14:44

0

За время «военной спецоперации» РФ на территории Украины из России ушли многие бренды. Западный бизнес начали...

Подробнее
С 3 марта начнет действовать в России новое правило, которое затронет многих владельцев банковских карт

С 3 марта начнет действовать в России новое правило, которое затронет многих владельцев банковских карт

Сегодня, 15:24

0

С 3 марта начнет действовать в России новое правило, которое затронет многих владельцев банковских карт национальной...

Подробнее
Пригожин — о решении Басурина: «Вся страна не может прийти в ЧВК «Вагнер»

Пригожин — о решении Басурина: «Вся страна не может прийти в ЧВК «Вагнер»

27-02-2023, 21:38

0

ЧВК «Вагнер» как относилась, так и будет относиться к Эдуарду Басурину с уважением, несмотря на его отказ от работы с...

Подробнее
Пока мы погибаем, он отдыхает: Пригожин рассказал о курортном отдыхе зятя Шойгу на фоне СВО

Пока мы погибаем, он отдыхает: Пригожин рассказал о курортном отдыхе зятя Шойгу на фоне СВО

Вчера, 13:50

0

Настоящие патриоты России погибают в боях, защищая Донбасс, пока блогер Алексей Столяров отдыхает на курорте, чтобы...

Подробнее
Отдохнувшая в Египте в 2023 читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на отсутствие русских

Отдохнувшая в Египте в 2023 читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на отсутствие русских

Вчера, 09:19

0

Об отдыхе в Египте рассказала российская туристка, оставив отзыв на портале «Тонкости туризма». Она заявила, что в этот...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперт Леонков оценил угрозу беспилотников ВСУ для Москвы

Эксперт Леонков оценил угрозу беспилотников ВСУ для Москвы

28-02-2023, 18:34

0

Военный эксперт Алексей Леонков оценил угрозу, которую украинские беспилотники представляют непосредственно для Москвы....

Подробнее
Посетители ночного клуба «Старый приятель» в Нефтекамске возмутились развратным шоу

Посетители ночного клуба «Старый приятель» в Нефтекамске возмутились развратным шоу

Вчера, 16:54

0

Жители Нефтекамска, которые решили отдохнуть в местном ночном клубе «Старый приятель», выразили возмущение по поводу...

Подробнее
Песков сообщил о планах работы совещания ФСБ

Песков сообщил о планах работы совещания ФСБ

28-02-2023, 15:14

0

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о планах работы коллегии федеральной службы безопасности....

Подробнее
Жители Кургана рассказали, что услышали сигнал тревоги по телевидению

Жители Кургана рассказали, что услышали сигнал тревоги по телевидению

28-02-2023, 12:29

0

Жители Кургана рассказали, что услышали сигнал тревоги по телевидению. Один из читателей «45.RU» прислал видео с...

Подробнее