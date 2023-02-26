Ушли и не вернулись: чем заменят иностранные бренды в РФ

Сегодня, 14:44

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Ушли и не вернулись: чем заменят иностранные бренды в РФ
Фото из открытых источников

За время «военной спецоперации» РФ на территории Украины из России ушли многие бренды.

Западный бизнес начали перекупать российские компании и дистрибьюторы, пишет в РИА «Новости» Надежда Сарапина.

В том или ином формате, отмечает спикер Госдумы Вячеслав Володин, в России остались 75% западных компаний. Тем не менее, часть из них ушли из РФ, хотя и понесли убытки.

Наиболее ощутимые потери у представителей нефтегазовой отрасли, банковской сферы, автопрома. Причем компании уступали локальные подразделения новым собственникам с дисконтом до 70%.

Сейчас в РФ действует норма, согласно которой бизнес продать можно только с согласия профильного ведомства, при этом должна быть установлена скидка не менее 50%.

Одно из тяжелых последствий ликвидации крупных предприятий — массовые увольнения. Ведь западные компании обеспечивали до 300 тыс. рабочих мест.

Но, как заявил Володин, российские компании успешно замещают западный бизнес и наращивают производство.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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