«Ведомости» пишет, что в январе добыча газа в России упала на 11%

Сегодня, 10:34

0

Image 16+
«Ведомости» пишет, что в январе добыча газа в России упала на 11%
Фото из открытых источников

В России сокращается добыча природного газа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на знакомых со статистикой Минэнерго источников.

Так, в январе в РФ добыча природного газа снизилась на 10,7% в годовом выражении — до 62,7 млрд куб. м. Наиболее существенное сокращение у «Газпрома». На его долю приходится 18,4% от объема сокращения добычи. 

Стоит отметить, что статистику «Газпром» еще не публиковал, но источник сообщил, что в январе 2023 года «Газпром» добыл 40,7 млрд кубометров газа, тогда как в январе 2022 года было добыто 49,9 млрд кубометров газа.

За январь-декабрь 2022 года Россия сократила добычу газа на 13,3% год к году. Объем добытого газа составил 522 млрд кубометров.

Стоит отметить, что Запад продолжает вводить ограничения на продажу российских энергоресурсов, а также сокращает их закупку у России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Валентин Катасонов рассказал о загадочном «новом цикле роста экономики» в России

Вчера, 22:19

Новые санкции углубили изоляцию финансовой системы России

Вчера, 12:14

«DP.RU»: Западные санкции создали большую проблему для автопрома РФ

26-02-2023, 11:59

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений

25-02-2023, 16:19

РИА Новости проинформировали, как выбрать курорт и сколько стоит санаторное лечение в 2023

25-02-2023, 15:04

РФ начинает добычу стратегического сырья

25-02-2023, 10:04

«Ъ»: Горин проинформировал, во сколько обойдется отдых туристам из России в Китае в 2023

24-02-2023, 11:24

Бренды по-русски: что за год в РФ стали делать без помощи Запада

23-02-2023, 16:49

Более 80% граждан России отказались от поездок за границу весной 2023 года

23-02-2023, 15:29

Туристам РФ разъяснили, насколько безопасен отдых в Турции после землетрясения

21-02-2023, 17:04

Пронько указал на еще один позорный факт пенсионной реформы в РФ

21-02-2023, 14:44

Маловичко оценил степень опасности отдыха в Турции после землетрясений

20-02-2023, 19:44

Экономист Владимир Григорьев допустил рост курса доллара до 80 рублей

18-02-2023, 09:54

PickPoint столкнулся с проблемами доставки в РФ на фоне финансовых сложностей

17-02-2023, 12:09

Экономист: Россия не продаст всю свою нефть, даже резко снизив цены

15-02-2023, 16:44

Аналитик Юшков: газопроводы «Северные потоки» и «Ямал-Европа», скорее всего, не заработают в ближайшие годы

14-02-2023, 18:14

Стали известны последствия катаклизма в Турции для туризма, недвижимости и газовых контрактов

12-02-2023, 11:19

Гражданам России перечислили страны для отдыха на море без сложностей с оформлением визы

10-02-2023, 17:19

ВЗГЛЯД проинформировал, что Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

10-02-2023, 16:14

В Германии озвучили пять удивительных фактов об экономике РФ

8-02-2023, 14:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений

25-02-2023, 16:19

0

В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом...

Подробнее
РИА Новости проинформировали, как выбрать курорт и сколько стоит санаторное лечение в 2023

РИА Новости проинформировали, как выбрать курорт и сколько стоит санаторное лечение в 2023

25-02-2023, 15:04

0

Эксперты рассказали о том, как в России выбрать курорт, а также во сколько в этом году обойдется санаторное лечение....

Подробнее
РФ начинает добычу стратегического сырья

РФ начинает добычу стратегического сырья

25-02-2023, 10:04

0

В России начали добывать литий, сообщает РИА «Новости». Этот металл используется в изготовлении аккумуляторов и его...

Подробнее
«DP.RU»: Западные санкции создали большую проблему для автопрома РФ

«DP.RU»: Западные санкции создали большую проблему для автопрома РФ

26-02-2023, 11:59

0

Уже стало привычным делом, что с каждым новым годом сходящие с конвейера автомобили становятся более экологичными....

Подробнее
Президент России Путин лишил гражданства жительницу Свердловской области

Президент России Путин лишил гражданства жительницу Свердловской области

25-02-2023, 10:29

0

Уроженка Свердловской области Татьяна Наношкина захотела выйти из гражданства России. Президент РФ Владимир Путин ее...

Подробнее
Новые санкции углубили изоляцию финансовой системы России

Новые санкции углубили изоляцию финансовой системы России

Вчера, 12:14

0

Новое усиление санкций существенно сказалось на финансовой системе РФ. С начала «военной спецоперации» России на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«РИАН»: граждане России назвали альтернативу туристическим терминам курорт, чартер и маршрут

«РИАН»: граждане России назвали альтернативу туристическим терминам курорт, чартер и маршрут

25-02-2023, 14:29

0

Борьба с заимствованиями в русском языке уже идет и в сфере туризма. Было проведено исследование, в котором...

Подробнее
Хотелось бы услышать от него объяснение – политолог о лайках зятя Шойгу под украинскими постами

Хотелось бы услышать от него объяснение – политолог о лайках зятя Шойгу под украинскими постами

Вчера, 14:42

0

Блогер Алексей Столяров должен объясниться за свои слова об СВО. Такое мнение в СМИ выразил политолог Владимир...

Подробнее
Российские ученые объяснили, с чем связано загадочное свечение, в Турции перед землетрясениями

Российские ученые объяснили, с чем связано загадочное свечение, в Турции перед землетрясениями

26-02-2023, 10:49

0

Российские ученые объяснили, с чем связано загадочное свечение, которое видели в Турции перед землетрясениями. Голубое...

Подробнее
В Берлине протестный митинг

В Берлине протестный митинг

25-02-2023, 18:04

0

Агенство РИА Новости сообщает, что в столице Германии продолжается массовый протестный митинг против поставок киевскому...

Подробнее