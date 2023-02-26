«Ведомости» пишет, что в январе добыча газа в России упала на 11%

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В России сокращается добыча природного газа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на знакомых со статистикой Минэнерго источников.
Так, в январе в РФ добыча природного газа снизилась на 10,7% в годовом выражении — до 62,7 млрд куб. м. Наиболее существенное сокращение у «Газпрома». На его долю приходится 18,4% от объема сокращения добычи.
Стоит отметить, что статистику «Газпром» еще не публиковал, но источник сообщил, что в январе 2023 года «Газпром» добыл 40,7 млрд кубометров газа, тогда как в январе 2022 года было добыто 49,9 млрд кубометров газа.
За январь-декабрь 2022 года Россия сократила добычу газа на 13,3% год к году. Объем добытого газа составил 522 млрд кубометров.
Стоит отметить, что Запад продолжает вводить ограничения на продажу российских энергоресурсов, а также сокращает их закупку у России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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