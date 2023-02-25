Новые санкции углубили изоляцию финансовой системы России

Сегодня, 12:14

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Новые санкции углубили изоляцию финансовой системы России
Фото из открытых источников

Новое усиление санкций существенно сказалось на финансовой системе РФ.

С начала «военной спецоперации» России на украинской территории Запад ввел множество ограничений против российских банков, пишет «Коммерсантъ».  Так или иначе под санкции попали все системно значимые банки РФ, кроме организаций с иностранным капиталом.

Введен уже 10-й пакет санкций ЕС, и в него попали три крупные российские кредитные организации — Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк.

Все средства и активы попавших под санкции банков в ЕС подлежат заморозке, под запретом предоставление средств. Плохо и то, что они не смогут совершать сделок с резидентами союза, «запрет распространяется и на средства, в отношении которых банки могут выступать как номинальные держатели». Об этом рассказал юрист Delcredere Артем Касумян.

Эксперты говорят о том, что пока сложно спрогнозировать, как отреагирует на новые ограничения китайская платежная система UnionPay (UP).  

Что же касается того, в каком формате ощутят влияние санкций клиенты банков, то они должны быть готовы к тому, что будет сложнее переводить средства в иностранные юрисдикции. Проблемы со SWIFT рано или поздно коснутся всех банков, попавших в санкционный список.

Десятый пакет мер ЕС также предполагает санкции в отношении Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эксперты будут пытаться построить новые каналы перевода денег, чтобы ФНБ мог и далее функционировать. Но, понятно, что это дополнительные затраты и риски.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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