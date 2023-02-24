«DP.RU»: Западные санкции создали большую проблему для автопрома РФ

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений
В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом...Подробнее
Уже стало привычным делом, что с каждым новым годом сходящие с конвейера автомобили становятся более экологичными. Однако специальная военная операция, которую Россия начала в минувшем году, данную тенденцию в стране изменила, пишет «DP.RU».
Многочисленные западные санкции поставили российский автопром перед сложной дилеммой: или остановить производство по причине нехватки комплектующих, или изменить требования к продукции. Остановились на втором варианте в силу того, что создание новых производственных мощностей или реконфигурация цепочек поставок является более сложным делом, нежели внесение изменений в национальное законодательство.
Первым шагом в данном направлении стало Постановление Правительства № 855 от 12 мая 2022 года, фактически вернувшее стране стандарт Евро-1 — разумеется, не юридически, а численно. Это послабление для автопроизводителей работало до февраля, а недавно его продлили до июня.
Таким образом, в стране решили полностью игнорировать экологическую повестку. Хотя это вовсе не означает, что РФ ожидает экологическая катастрофа. Эксперты уверяют, что до санкций более 55% отечественных авто уже соответствовали условному «Евро-3».
Кроме этого, из-за введенных ограничений многие авто в РФ лишились ABS и других электронных систем. Замену западным компонентам поставщики ищут в Китае.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом...Подробнее
Эксперты рассказали о том, как в России выбрать курорт, а также во сколько в этом году обойдется санаторное лечение....Подробнее
В России начали добывать литий, сообщает РИА «Новости». Этот металл используется в изготовлении аккумуляторов и его...Подробнее
Из-за «военной спецоперации» РФ на территории Украины многие бренды покинули российский рынок. Власти решили ускорить...Подробнее
Уже стало привычным делом, что с каждым новым годом сходящие с конвейера автомобили становятся более экологичными....Подробнее
Уроженка Свердловской области Татьяна Наношкина захотела выйти из гражданства России. Президент РФ Владимир Путин ее...Подробнее
Представители Министерства обороны РФ были недовольны высокой эффективностью ЧВК «Вагнер» в рамках СВО, поэтому решили...Подробнее
Борьба с заимствованиями в русском языке уже идет и в сфере туризма. Было проведено исследование, в котором...Подробнее
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что на текущий момент подлет любых беспилотников к Севастопольской...Подробнее
В Мурманске неизвестные лица подожгли военкомат. Инцидент произошел утром в четверг, 23 февраля, на День защитника...Подробнее
Комментировать