«DP.RU»: Западные санкции создали большую проблему для автопрома РФ

Уже стало привычным делом, что с каждым новым годом сходящие с конвейера автомобили становятся более экологичными. Однако специальная военная операция, которую Россия начала в минувшем году, данную тенденцию в стране изменила, пишет «DP.RU» .

Многочисленные западные санкции поставили российский автопром перед сложной дилеммой: или остановить производство по причине нехватки комплектующих, или изменить требования к продукции. Остановились на втором варианте в силу того, что создание новых производственных мощностей или реконфигурация цепочек поставок является более сложным делом, нежели внесение изменений в национальное законодательство.

Первым шагом в данном направлении стало Постановление Правительства № 855 от 12 мая 2022 года, фактически вернувшее стране стандарт Евро-1 — разумеется, не юридически, а численно. Это послабление для автопроизводителей работало до февраля, а недавно его продлили до июня.

Таким образом, в стране решили полностью игнорировать экологическую повестку. Хотя это вовсе не означает, что РФ ожидает экологическая катастрофа. Эксперты уверяют, что до санкций более 55% отечественных авто уже соответствовали условному «Евро-3».

Кроме этого, из-за введенных ограничений многие авто в РФ лишились ABS и других электронных систем. Замену западным компонентам поставщики ищут в Китае.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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