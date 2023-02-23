Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений

Сегодня, 16:19

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Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений
Фото из открытых источников

В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом заявил координатор по странам СНГ компании Pegas Touristik Орхан Санкар, передает «Турпром».

«Пережив пандемию и конфликт между Россией и Украиной, Турция оказалась на грани нового кризиса с землетрясением. В сезоне 2023 года, на который мы надеемся, несмотря ни на что, нас ждут новые проблемы» - сказал Орхан Санкар.

Стоит отметить, что туристов может напугать страх перед новыми землетрясениями. Люди опасаются также касательно того, будут ли комфортными условия проживания в гостиницах.

Еще одной проблемой для туристической отрасли Турции стал рост цен на отдых. А все потому, что подорожали авиабилеты, а также выросли цены на наземное обслуживание.

При этом за такую же цену, как в Турции, можно посетить немало других стран, а также есть немало курортов в Азии, где отдых будет даже дешевле.  

«Среди популярных направлений летом будут Вьетнам, Египет и Таиланд, и полеты по этим направлениям уже запланированы на 12 месяцев. Кроме того, серьезное планирование ведется на таких направлениях, как Куба, Венесуэла и Шри-Ланка, на которые не распространяются ограничения полетов в Россию», - отмечает Санкар.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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