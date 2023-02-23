РИА Новости проинформировали, как выбрать курорт и сколько стоит санаторное лечение в 2023

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Учитывая ту политическую ситуацию, которая сложилась в России и мире, многие россияне будут вынуждены проводить отпуск на отечественных курортах, пишет РИА «Новости».
PR-директор «Интуриста» Дарья Домостроева рассказала, что сейчас в сегменте санаторно-курортного отдыха происходит импортозамещение. Вместо Чехии и Германии теперь россияне посещают отечественные здравницы. Она заверила, что сервис там стал лучше.
Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов отметил, что уже в прошлом году спрос на путевки в российские здравницы вырос на 10% в сравнении с 2019 годом. Также снижается и средний возраст посетителей санаториев. Становится все больше гостей в возрасте 35+ и 40+.
Спросом пользуются курсы по восстановлению сна, повышению иммунитета, а также по снижению тревожности и конечно, детокс-программы. Зачастую такие оздоровительные курсы рассчитаны на 10 дней. Популярные и оздоровительные программы для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, системы пищеварения и кровообращения.
Эксперты отмечают, что сейчас в среднем стоимость путевки на 10 дней в санатории Кисловодска, Железноводска, Ессентуков или Минеральных вод составляет около 70 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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