РФ начинает добычу стратегического сырья

В России начали добывать литий, сообщает РИА «Новости».

Этот металл используется в изготовлении аккумуляторов и его добыча не велась в РФ 25 лет. Сейчас же разрабатывать месторождения лития осуществляет совместное предприятие «Норникеля» и «Росатома».

Россия на третьем месте в мире по запасам лития. Но в 1997 году РФ свернула добычу, а перешла на закупки лития из Аргентины и Чили.

Поскольку литий необходим, в том числе для выпуска алюминиевых полуфабрикатов, электроники, лазерной техники, используется в авиакосмической индустрии, атомной энергетике, РФ необходимо наладить его независимую добычу. Эту стратегическую задачу решает сейчас компания «Полярный литий». Она начинает разработку крупнейшего месторождения Колмозерское в Мурманской области.

Ожидается, что стартует предприятие с добычи в 45 тысяч тонн карбоната и гидроксида лития в год. Геологоразведочные работы планируют завершить через несколько лет. К 2030 году, как сообщает Минпромторг, компания выйдет на проектную мощность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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