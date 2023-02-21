«Ъ»: Горин проинформировал, во сколько обойдется отдых туристам из России в Китае в 2023

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После того как Китай вновь стал открыт для туристов, россияне стали интересоваться этим направлением.
Издание «Ъ» узнало о том, будет ли оно пользоваться снова спросом среди туристов из РФ.
До пандемии действительно немало россиян ежегодно посещали Китай, в том числе и как туристы. Но пандемия коронавируса изменила ситуацию. Поэтому на данный момент добираться в Китай трудно и дорого.
Тем не менее, отмечает глава туристической индустрии РФ Дмитрий Горин, условия будут вскоре достаточно приемлемыми для тех россиян, которые захотят посетить Китай. Там снова открываются туристические маршруты, будет открыт доступ для туристов и на остров Хайнань.
При этом пока еще стоит подождать, поскольку Китай еще не выдает россиянам те визы, которые были до пандемии. Но со дня на день, уверен Горин, это произойдет и можно будет путешествовать не только в рамках групп, но и отправляться в путешествие по Поднебесной в одиночку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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