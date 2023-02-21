Бренды по-русски: что за год в РФ стали делать без помощи Запада

Сегодня, 16:49

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Бренды по-русски: что за год в РФ стали делать без помощи Запада
Фото из открытых источников

Из-за «военной спецоперации» РФ на территории Украины многие бренды покинули российский рынок.

Власти решили ускорить развитие импортозамещения, пишет ForPost. Но и с этим оказались проблемы, так как   не только бренды уходили, но из-за санкций в РФ перестали завозить некоторые виды оборудования, комплектующих, сырья, и ввели запрет на отдельные технологии. Некоторые отрасли из-за этого даже вынуждены были простаивать.

Тем не менее РФ постепенно запускает свое производство в тех сегментах рынка, где ранее был только импорт. РФ будет производить люксовые автомобили брендом Aurus. Также эта компания совместно с «Русклиматом» будет производить климатическую технику.

Кухонную технику в широком ассортименте начал производить новый российский бренд Red. Воскресла и советская марка холодильников «Мир», которые производит компания ПОЗиС. Российским дистрибьютором электроники «Марвел-Дистрибуция» в прошлом году был создан новый отечественный бренд ноутбуков F+ Flaptop. Начали в РФ собирать и свои телевизоры на заводе «Квант» в Воронеже.

Теперь российским потребителям остается лишь надеяться, что отечественные товары будут достойного качества, и им не придется искать возможность приобретать все за границей, а потом платить втридорога за доставку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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