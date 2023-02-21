Более 80% граждан России отказались от поездок за границу весной 2023 года

Сегодня, 15:29

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Более 80% граждан России отказались от поездок за границу весной 2023 года
Фото из открытых источников

Большинство россиян весной не планируют отдых за рубежом.

Как сообщает RT, ссылаясь на экспертов в сфере туризма, самыми популярными направлениями на весенний отдых у российских туристов стали Петербург, Москва, Калининград, Сочи и Казань. За границу поедут отдыхать весной менее 20% россиян.

Эксперты объясняют такую ситуацию тем, что внутри страны стало больше интересных предложений. Также не стоит забывать о том, что теперь у российских туристов больше проблем при отдыхе за границей из-за санкционных ограничений. В частности, во многие страны перестали летать прямые рейсы. Сложно рассчитаться в некоторых странах и российскими банковскими картами.

Также туропреаторы отмечают, что в этом году российские отели снизили цены. А вот цены на авиабилеты выросли в среднем на 6-7%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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