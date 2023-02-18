Туристам РФ разъяснили, насколько безопасен отдых в Турции после землетрясения

Президент туристических агентств Сергей Голов рассказал, действительно ли безопасно сейчас отправляться на отдых в Турцию.

В Турции произошло в феврале этого года землетрясение, которое унесло жизни более 40 тыс. человек. Там разрушены тысячи зданий, а некоторые населенные пункты стерты с лица земли.

Стоит отметить, что эпицентр землетрясения находился на границе с Сирией. Российские туристы предпочитают в Турции курорты Анталии, а эта провинция совершенно не пострадала от подземных толчков и разрушений не имеет.

Голов отметил, что нет смысла отказываться от путевок, приобретенных на весну или лето в Турции. Отдых в Анталии не станет хуже из-за произошедшего в феврале землетрясения. Также эксперт добавил, что сдают путевки из-за землетрясения единицы. При этом спрос на путевки на данное направление остается высоким.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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