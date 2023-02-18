Пронько указал на еще один позорный факт пенсионной реформы в РФ

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Об ошибках, допущенных при проведении пенсионной реформы в РФ, на страницах издания «Царьград» пишет эксперт Юрий Пронько.
Он отметил, что Миндрав РФ уже отчитался о продолжительности здоровой жизни в РФ. И оказалось, что это для 60-летних людей лишь немногим более шести лет. То есть, мужчины в РФ после выхода на пенсию в лучшем случае проживут один год «здоровой» жизни.
Аналитики уже сейчас рекомендуют замедлить, а лучше вообще остановить темпы повышения пенсионного возраста в России – особенно для мужчин. Они отмечают, что у многих эта так называемая «здоровая» жизнь заканчивается даже раньше, чем средний статистический показатель.
Ситуация со здоровьем населения в России сложная в том числе из-за отсутствия доступной качественной медицины. В системе здравоохранения, к слову, тоже идет реформа. И она, как объясняют эксперты, привела к сокращению медперсонала, тотальной бюрократии и, как следствие, ухудшению качества медицинского обслуживания.
Исходя из этого, можно говорить о том, что решение о повышении пенсионного возраста в России – грубая ошибка. Теперь населению остается надеяться, что власти это признают и попытаются ее исправить, пока не стало слишком поздно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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