Маловичко оценил степень опасности отдыха в Турции после землетрясений

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Директор геофизической службы РАН Алексей Маловичко заявил, что специалисты, которые постоянно отслеживают ситуацию, пока не сообщают о новом разрушительном землетрясении в Турции.
Подземные толчки произошло неподалеку от границы с Сирией, где не так много курортных зон. Как правило, туристы из России предпочитают отдыхать на Анатолийском побережье, которое не пострадало при землетрясении. Как известно, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение, но спрос на туры в эту страну все также высок. Однако цены на отдых на турецком побережье в этом году заметно выросли. Как сказала директор туристического агентства Елена Самохвалова, даже по акциям раннего бронирования стоимость выше, чем в прошлом сезоне. Многие отели переключились на европейцев, которые могут платить больше, чем туристы из России.
Так, средняя стоимость по забронированным турам на предстоящее лето увеличилась на 20–40 %, если сравнивать с прошлым годом. В большей степени цены подскочили на размещение в пятизвездочных отелях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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