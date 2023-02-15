Экономист Владимир Григорьев допустил рост курса доллара до 80 рублей

Сегодня, 09:54

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Экономист Владимир Григорьев допустил рост курса доллара до 80 рублей
Фото из открытых источников

Финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал о том, что курс доллара может вырасти до 80 рублей.

По его словам, уже сейчас наблюдаются признаки того, что российская валюта будет ослабевать, пишет Лента.ру. В частности, идет существенное снижение доходов от экспорта.

«Так, в январе мы продали нефти заметно меньше, чем за тот же период прошлого года. А если начинают снижаться доходы, то уменьшаются и валютные поступления. Также за счет параллельного импорта и того, что российские импортеры нашли возможности взаимодействовать с рядом поставщиков из недружественных стран, отмечается небольшой рост импорта. Это все способствует ослаблению рубля», — объяснил Григорьев.

Поэтому он прогнозирует к концу первого квартала 2023 года рост доллара до 80 рублей, но уверен, что доллар не достигнет отметки в 140 рублей. По его мнению Центробанк этого не допустит.

То, что доллар не растет, в том числе из-за того, что существуют сложности при использовании доллара. Поэтому рядовые граждане реже стремятся открыть валютные счета, ведь долларовые банкноты сейчас попросту не поступают в Россию.

Напомним, санкции в отношении РФ – это следствие «военной спецоперации» на территории Украины, которую Россия начала 24 февраля 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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