PickPoint столкнулся с проблемами доставки в РФ на фоне финансовых сложностей

Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию
Машины с российскими номерами въезжают в закрытую Финляндию в объезд через Норвегию. Финские таможенники не могут найти...Подробнее
В России возникли проблемы в работе компании PickPoint, которая занимается доставками.
Популярность пунктов выдачи заказов в РФ растет, а это усложняет работу сегмента постаматов, пишет «Коммерсантъ».
Сейчас PickPoint принимает заявки на отправление только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и еще в нескольких крупных городах РФ. Клиенты PickPoint жалуются на то, что сроки поставок выросли, нередко постаматы сломаны или отключенные.
В Avito подтвердили, что доставка в постаматы PickPoint временно недоступна. В Ozon говорят, что заказы через PickPoint по-прежнему можно получить в пунктах маркетплейса, где такая опция подключена.
При этом в PickPoint утверждают, что работа сети самовывоза восстановлена во всех регионах страны. Комментируя то, что оформить отправку не удается в ряде регионов, в компании заявили, что это проблемы из-за западных санкций.
Так что, похоже, PickPoint может действительно уйти из рынка, и санкционное давление лишь ускорит это.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Машины с российскими номерами въезжают в закрытую Финляндию в объезд через Норвегию. Финские таможенники не могут найти...Подробнее
Руководство Минобороны России оказалось неспособным привлекать заключенных на военную службу, сообщают СМИ. Журналисты...Подробнее
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков порассуждал о судьбе «Северных потоков» и «Ямала -...Подробнее
Военный репортер ВГТРК Андрей Руденко заявил, что регулярное посещение московских массажных кабинетов командованием...Подробнее
Политолог Ищенко выразил свое мнение по поводу планов политического руководства западных государств в связи с...Подробнее
Китайские журналисты выразили мнение о ситуации с введенным верхним пределом цены на нефть из Российской Федерации...Подробнее
Запад продолжает готовить Украину к весеннему наступлению. В страну прибывает военная техника и вооружение, после чего...Подробнее
Женщина из Челябинска пожаловалась на то, что не может записаться в поликлинику на прием. Она сообщила, что хотела...Подробнее
Индонезия отказалась от идеи закупить у России истребители Су-35 под давлением Соединенных Штатов Америки, пишет...Подробнее
Жители Екатеринбурга заметили на полках магазинов странный деликатес. Речь идет о морепродукте под броским названием...Подробнее
Комментировать