PickPoint столкнулся с проблемами доставки в РФ на фоне финансовых сложностей

В России возникли проблемы в работе компании PickPoint, которая занимается доставками.

Популярность пунктов выдачи заказов в РФ растет, а это усложняет работу сегмента постаматов, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас PickPoint принимает заявки на отправление только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и еще в нескольких крупных городах РФ. Клиенты PickPoint жалуются на то, что сроки поставок выросли, нередко постаматы сломаны или отключенные.

В Avito подтвердили, что доставка в постаматы PickPoint временно недоступна. В Ozon говорят, что заказы через PickPoint по-прежнему можно получить в пунктах маркетплейса, где такая опция подключена.

При этом в PickPoint утверждают, что работа сети самовывоза восстановлена во всех регионах страны. Комментируя то, что оформить отправку не удается в ряде регионов, в компании заявили, что это проблемы из-за западных санкций.

Так что, похоже, PickPoint может действительно уйти из рынка, и санкционное давление лишь ускорит это.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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