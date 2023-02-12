Экономист: Россия не продаст всю свою нефть, даже резко снизив цены

Заявление российского вице-премьера Александра Новака о том, что страна в марте нынешнего года планирует сократить ежесуточную добычу нефти на 500 тысяч баррелей, прокомментировал заслуженный экономист Сергей Калашников.

По его словам, оно имеет под собой реальные основания, поскольку рынки нефти для РФ сократились, количество покупателей стало ограниченным.

Экономист обратил внимание на один важный факт - технология нефтедобычи в стране уже давно не совершенствовалась. В итоге сейчас проще пробурить новую скважину, нежели добиться полного использования ресурсов старой. Реанимировать законсервированную - дорого и затратно. К тому же присутствуют и риски.

«РФ сейчас сокращает добычу нефти, значит какое-то количество скважин будут законсервированы, — заявил Калашников в эфире ОСН . — Расконсервация скважины — это риски и затраты. Риск состоит в том, что после того как скважину заглушили, нефть под давлением начинает уходить в другие пласты, в другие точки, а когда ее расконсервируют, что очень дорого, окажется, что нефти там уже нет».

В заключение экономист выразил уверенность в том, что при сокращении рынка нефти для страны и ограниченном количестве покупателей РФ, даже демпингуя, будет не в состоянии продать все имеющееся у нее «черное золото».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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