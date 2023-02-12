Аналитик Юшков: газопроводы «Северные потоки» и «Ямал-Европа», скорее всего, не заработают в ближайшие годы

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков порассуждал о судьбе «Северных потоков» и «Ямала - Европы». В беседе с изданием Pravda.Ru он допустил, что данные магистральные газопроводы в ближайшие годы не заработают.

«"Северный поток-1" никто не чинит из-за потери турбины, которую должны были обслуживать специалисты в Канаде», — пояснил аналитик.

Что касается «СП-2», то у него перспектив заработать нет в силу отсутствия сертификата. Все понимают, что в текущей ситуации его и не будет.

Юшков также проинформировал о том, что один из газопроводов был перекрыт Украиной, поскольку он проходит через территорию ЛНР. В Киеве заявили, что если страна не контролирует определенную территорию, то и газ не принимает.

«В целом, с каждым газопроводом имеется индивидуальная проблема. В ближайшие годы ее, скорее всего, не решить. Чтобы это случилось, должна измениться политическая ситуация», — подытожил собеседник издания.

24 февраля будет ровно год с момента, как РФ начала проводить специальную военную операцию в Украине. Запад встал на сторону Киева, оказывая ему военную и экономическую поддержку. На Москву обрушились беспрецедентные санкции.

Евросоюз готовит уже десятый по счету пакет. Как написала вчера газета Politico, ЕС намерен включить в новый пакет ограничений еще четыре российских банка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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