Гражданам России перечислили страны для отдыха на море без сложностей с оформлением визы

О том, в какие страны россияне могут отправиться без виз на отдых, рассказали аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

В 2023 году граждан РФ без виз принимает много государств, утверждает портал «RT на русском». Одним из самых доступных остается отдых в Египте. Туда можно отправиться отдохнуть за 12 тыс. рублей в неделю, если выбрать трехзвездочный номер. Перелет туда и обратно обойдется в 29 тыс. рублей. Уже на месте можно получить электронную визу на 90 дней.

Также нет необходимости получать гражданам РФ визу для отдыха в ОАЭ. Перелет в эту страну обойдется в 30 тыс. рублей, а номер в отеле - не менее 26 500 рублей. Россияне могут находиться в ОАЭ без визы до 90 дней.

Можно в феврале и марте отдохнуть на Мальдивах, где тоже можно получить визу на 30 дней уже по прилету. Но стоит учитывать, что билет на Мальдивы обойдется в 60 тыс. рублей, а проживание в трехзвездочной гостинице – от 28 тыс. рублей.

Без визита в визовый центр можно отдохнуть и в Индии, так как граждане РФ могут оформить электронную визу на срок от 30 дней до 5 лет через официальный сайт. Билеты в эту страну, отмечают эксперты, стартуют от 63 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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