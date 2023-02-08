Гражданам России перечислили страны для отдыха на море без сложностей с оформлением визы

Пригожин призвал защищать от дискредитации только обычных бойцов, а не руководство
Новые поправки о защите участников спецоперации от дискредитации не должны распространяться на руководящий состав,...Подробнее
О том, в какие страны россияне могут отправиться без виз на отдых, рассказали аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.
В 2023 году граждан РФ без виз принимает много государств, утверждает портал «RT на русском». Одним из самых доступных остается отдых в Египте. Туда можно отправиться отдохнуть за 12 тыс. рублей в неделю, если выбрать трехзвездочный номер. Перелет туда и обратно обойдется в 29 тыс. рублей. Уже на месте можно получить электронную визу на 90 дней.
Также нет необходимости получать гражданам РФ визу для отдыха в ОАЭ. Перелет в эту страну обойдется в 30 тыс. рублей, а номер в отеле - не менее 26 500 рублей. Россияне могут находиться в ОАЭ без визы до 90 дней.
Можно в феврале и марте отдохнуть на Мальдивах, где тоже можно получить визу на 30 дней уже по прилету. Но стоит учитывать, что билет на Мальдивы обойдется в 60 тыс. рублей, а проживание в трехзвездочной гостинице – от 28 тыс. рублей.
Без визита в визовый центр можно отдохнуть и в Индии, так как граждане РФ могут оформить электронную визу на срок от 30 дней до 5 лет через официальный сайт. Билеты в эту страну, отмечают эксперты, стартуют от 63 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новые поправки о защите участников спецоперации от дискредитации не должны распространяться на руководящий состав,...Подробнее
Пермский гарнизонный военный суд отказал военнослужащему, который заключил двухлетний контракт в сентябре 2020 года, а...Подробнее
Американские пользователи социальной сети Twitter выразили мнение о значении выступления политического руководителя США...Подробнее
О пяти фактах российской экономики, которые шокировали Запад, рассказал на страницах издания «Focus» аналитик Габор...Подробнее
В Университете Отаго рассказали о том, какие 5 стран могут пережить гипотетическую ядерную зиму. В «Risk Analysis»...Подробнее
Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что вопрос с избиением мобилизованных уже решен. Ранее в Сеть попало видео,...Подробнее
Занимавший ранее должность советника руководителя американского оборонного ведомства, полковник в отставке Макгрегор...Подробнее
Специалисты в сфере архитектуры и градостроительства продолжают массово выступать за признание зданий...Подробнее
Издание Mirror сообщает, что у пятилетней жительницы Чили диагностировали редкую форму рака груди. Новообразование...Подробнее
АО «Коломяжское» отказалось от закупки двух кроссоверов Volkswagen Touareg за 22,3 млн рублей после широкого...Подробнее
Комментировать