ВЗГЛЯД проинформировал, что Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Сегодня, 16:14

0

Image 16+
ВЗГЛЯД проинформировал, что Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара
Фото из открытых источников

Россия готовится к тому, чтобы обрушить влияние доллара на мировую экономику. Об этом пишет издание «Взгляд».

Автор публикации отмечает, что нефтяной рынок лихорадит уже давно, а после введения антироссийских санкций ситуация лишь ухудшается. Россия же хочет воспользоваться ситуацией, чтобы добиться изменений в глобальной системе.

Антироссийские санкции оборвали логистические цепочки. Также они разрушили механизм ценообразования, в основе которого по-прежнему сохраняется нефтедоллар. И это, судя по всему, в свою пользу хочет использовать РФ.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на форуме India Energy Week в Бангалоре заявил о возможности отказа от фьючерсных сделок на российскую нефть. Это заявление, тем не менее, может послужить прологом к созданию механизмов ценообразования, которые сведут доминирование долларовых расчетов за энергетическое сырье к минимуму.

Сейчас действует система, при которой, по сути, доллар США – это не только валюта, но и товар. В итоге США, используя доллар, влияют на мировой рынок. Сейчас американская ФРС фактически управляет нефтяным (и не только им) рынком.

«Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет. Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы нефти», – заявил в Бангалоре Сечин.

Он отметил, что РФ будет отказываться от фьючерсных сделок на сырье, чтобы Россия не теряла свою прибыль, и указ, изданный президентом РФ Владимиром Путиным, о разработке новой методики расчета цен на сырье, может стать еще одним фактором, который подтолкнет к этому.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Гражданам России перечислили страны для отдыха на море без сложностей с оформлением визы

Сегодня, 17:19

ВЗГЛЯД проинформировал, что Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Сегодня, 16:14

В Германии озвучили пять удивительных фактов об экономике РФ

8-02-2023, 14:04

Нефть готовится разочаровать ценами Запад

7-02-2023, 09:24

Экономист утверждает, что РФ продолжает торговлю с недружественными странами

2-02-2023, 08:44

В Москве снижается заполняемость дорогих отелей

1-02-2023, 16:44

РИА «Новости»: США приготовились к резкому падению доллара

1-02-2023, 11:19

Ядерная держава в Южной Азии находится в шаге от дефолта, а экономика рухнула

31-01-2023, 12:49

В «Business Insider» назвали пять угроз для доминирования доллара в мировой торговле

31-01-2023, 12:34

Atlantico: США теряют доходы от «долларизации» мировой экономики

29-01-2023, 20:09

У жителей Новосибирской области резко выросли зарплатные ожидания в 2023 году

27-01-2023, 16:34

Экономист рассказал, что произойдет с рублем в феврале 2023 года

25-01-2023, 08:44

Депутат Госдумы Щапов заявил о риске опустошения Фонда национального благосостояния

23-01-2023, 13:34

Производители йогуртов в России жалуются на нехватку сырья из-за санкций

17-01-2023, 10:24

Колобанов: экспорт газа РФ в дальнее зарубежье может упасть на 30%

16-01-2023, 12:54

«СП»: РФ прогнозируют экономический рост, но олигархи могут не допустить этого

16-01-2023, 10:39

РИА Новости: ЕС придется искать выход из газового тупика, несмотря на теплую зиму в 2023 году

12-01-2023, 11:19

Политолог Марков рассказал, почему Индия не поддержит потолок цен на российскую нефть

11-01-2023, 20:04

«Коммерсантъ»: добыча газа в РФ в 2022 году упала до минимума за шесть лет

10-01-2023, 16:19

«Коммерсантъ»: Газ девать некуда

10-01-2023, 11:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Пригожин призвал защищать от дискредитации только обычных бойцов, а не руководство

Пригожин призвал защищать от дискредитации только обычных бойцов, а не руководство

8-02-2023, 21:45

0

Новые поправки о защите участников спецоперации от дискредитации не должны распространяться на руководящий состав,...

Подробнее
Пермский гарнизонный суд отказал контрактнику, который решил уволиться из армии

Пермский гарнизонный суд отказал контрактнику, который решил уволиться из армии

7-02-2023, 21:54

0

Пермский гарнизонный военный суд отказал военнослужащему, который заключил двухлетний контракт в сентябре 2020 года, а...

Подробнее
Американцы в Twitter выразили мнение о выступлении Байдена

Американцы в Twitter выразили мнение о выступлении Байдена

8-02-2023, 19:29

0

Американские пользователи социальной сети Twitter выразили мнение о значении выступления политического руководителя США...

Подробнее
В Германии озвучили пять удивительных фактов об экономике РФ

В Германии озвучили пять удивительных фактов об экономике РФ

8-02-2023, 14:04

0

О пяти фактах российской экономики, которые шокировали Запад, рассказал на страницах издания «Focus» аналитик Габор...

Подробнее
Risk Analysis: в Университете Отаго перечислили 5 стран, которые смогут пережить ядерную зиму

Risk Analysis: в Университете Отаго перечислили 5 стран, которые смогут пережить ядерную зиму

8-02-2023, 15:19

0

В Университете Отаго рассказали о том, какие 5 стран могут пережить гипотетическую ядерную зиму. В «Risk Analysis»...

Подробнее
Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что вопрос с избиением мобилизованных уже решен

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что вопрос с избиением мобилизованных уже решен

8-02-2023, 14:19

0

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что вопрос с избиением мобилизованных уже решен. Ранее в Сеть попало видео,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Макгрегор заявил, что политические власти США не хотят признавать скорое окончательное поражение киевского режима

Макгрегор заявил, что политические власти США не хотят признавать скорое окончательное поражение киевского режима

8-02-2023, 08:54

0

Занимавший ранее должность советника руководителя американского оборонного ведомства, полковник в отставке Макгрегор...

Подробнее
Несущие в себе историю: автор памятника Трезини высказался в защиту здания НИЦ РВиА на Хрустальной улице

Несущие в себе историю: автор памятника Трезини высказался в защиту здания НИЦ РВиА на Хрустальной улице

8-02-2023, 13:57

0

Специалисты в сфере архитектуры и градостроительства продолжают массово выступать за признание зданий...

Подробнее
Mirror: в Чили пятилетняя девочка стала самой юной пациенткой в мире с раком груди

Mirror: в Чили пятилетняя девочка стала самой юной пациенткой в мире с раком груди

8-02-2023, 20:54

0

Издание Mirror сообщает, что у пятилетней жительницы Чили диагностировали редкую форму рака груди. Новообразование...

Подробнее
Отвечающее за уборку Петербурга АО «Коломяжское» отказалось от закупки внедорожников на 11 млн рублей

Отвечающее за уборку Петербурга АО «Коломяжское» отказалось от закупки внедорожников на 11 млн рублей

Вчера, 14:55

0

АО «Коломяжское» отказалось от закупки двух кроссоверов Volkswagen Touareg за 22,3 млн рублей после широкого...

Подробнее