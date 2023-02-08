ВЗГЛЯД проинформировал, что Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Россия готовится к тому, чтобы обрушить влияние доллара на мировую экономику. Об этом пишет издание «Взгляд».

Автор публикации отмечает, что нефтяной рынок лихорадит уже давно, а после введения антироссийских санкций ситуация лишь ухудшается. Россия же хочет воспользоваться ситуацией, чтобы добиться изменений в глобальной системе.

Антироссийские санкции оборвали логистические цепочки. Также они разрушили механизм ценообразования, в основе которого по-прежнему сохраняется нефтедоллар. И это, судя по всему, в свою пользу хочет использовать РФ.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на форуме India Energy Week в Бангалоре заявил о возможности отказа от фьючерсных сделок на российскую нефть. Это заявление, тем не менее, может послужить прологом к созданию механизмов ценообразования, которые сведут доминирование долларовых расчетов за энергетическое сырье к минимуму.

Сейчас действует система, при которой, по сути, доллар США – это не только валюта, но и товар. В итоге США, используя доллар, влияют на мировой рынок. Сейчас американская ФРС фактически управляет нефтяным (и не только им) рынком.

«Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет. Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы нефти», – заявил в Бангалоре Сечин.

Он отметил, что РФ будет отказываться от фьючерсных сделок на сырье, чтобы Россия не теряла свою прибыль, и указ, изданный президентом РФ Владимиром Путиным, о разработке новой методики расчета цен на сырье, может стать еще одним фактором, который подтолкнет к этому.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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