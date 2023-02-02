В Германии озвучили пять удивительных фактов об экономике РФ

Нефть готовится разочаровать ценами Запад
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О пяти фактах российской экономики, которые шокировали Запад, рассказал на страницах издания «Focus» аналитик Габор Штейнгарт.
Он отметил, что эти факты не дали президенту США Джо Байдену разрушить российскую экономику санкциями.
По мнению Штейнгарта, российская экономика пострадала меньше, чем рассчитывал Запада, а ее рост может быть даже выше, чем у экономики Германии.
Устоять российская экономика смогла, в том числе за счет того, что экспорт РФ превышает импорт. При этом рубль действительно сократился на 9,6% за год. Штейнгарт отмечает, что в МВФ ожидают рост рубля в 2023 году.
Сейчас в РФ завозят товары китайские производители, тем самым замещая европейских производителей.
Но немало компаний из ЕС остались работать в России. Исследование Университета Санкт-Галлена, реально закрыли всю деятельность в России не более 10% концернов из стран ЕС и G7.
Повлияло на ситуацию и то, что российские экспортеры нефти и газа и далее успешно сбывают свою продукцию в другие страны.
«Санкционные режимы призваны производить впечатление на западных избирателей, а вот Путина они никак не впечатляют», – пишет Штейнгарт.
Стоит отметить, что санкции в отношении РФ начали усиливать из-за «военной спецоперации» РФ на территории Украины. И хотя в Москве заявляют, что санкции на российскую экономику не влияют, Запад и далее намерен усиливать санкционную политику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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