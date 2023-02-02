Нефть готовится разочаровать ценами Запад

Сегодня, 09:24

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Нефть готовится разочаровать ценами Запад
Фото из открытых источников

С 5 февраля вступил в силу 6-й пакет антироссийских санкций Евросоюза против нефтепромышленности РФ.

В этом пакете предусмотрен полный запрет на импорт российской нефть и продукты ее переработки, пишет РИА «Новости». Такие ограничения повлияют на ситуацию с ценами на нефть, уверены аналитики.

В САР состоялась на днях встреча представителей нефтедобывающих стран. Его участники обсуждали динамику цен и влияние ее на добычу нефти. Представители Goldman Sachs прогнозируют дефицит нефти на глобальном рынке уже через два месяца, а это повлечет ее подорожание. По оценкам аналитиков, цена на нефть грядущей весной может превысить 100 долларов за баррель.

После того как ЕС объявил тотальное эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, в Европе выросла на 2 доллара нефть сорта Arab Light. При этом для США этот же сорт нефти подрожал только на 30 центов.

Российские эксперты отмечают, что такая ситуация бьет по экономике ЕС. Но при этом европейские страны и далее готовы жертвовать своим благосостоянием, лишь бы ослабить Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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