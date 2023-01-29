В Москве снижается заполняемость дорогих отелей

Сегодня, 16:44

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В Москве снижается заполняемость дорогих отелей
Фото из открытых источников

В Москве снижается заполняемость дорогих отелей, пишет издание «Коммерсант».

Участники рынка отмечают, что почти не фиксируется изменений по заселению отелей с четырьмя звездами, а спрос на номера в трехзвездночных отелях вырос на 4,3%.

В 2023 году эксперты ждут увеличение потока туристов в Москву из Китая, что позволит повысить прибыль гостиничного бизнеса в столице. А вот поток гостей из Тайваня и Гонконга снизится.

В целом же, отмечают эксперты, туристическому и гостиничному бизнесу будет сложнее из-за санкций. Но при этом ожидается введение ряда государственных программ поддержки, если останутся на это средства в бюджете, поскольку сейчас основные потоки средств направляются на обеспечение российской армии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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