РИА «Новости»: США приготовились к резкому падению доллара

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Обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова прокомментировала влияние «военной спецоперации» РФ на территории Украины на американскую экономику.
Она высказала возможные версии того, для чего США необходима Украина и почему американцы продолжают поддерживать Киев и даже наращивают военную помощь. По ее словам, достаточно объективно по этому вопросу высказался американский экономист Пол Крейг Робертс.
«Власть Вашингтона ослабеет вместе с долларом», — сказал Робертс.
По его словам, в США явно недовольны тем, что Саудовская Аравия готова принимать оплату за нефть не только в долларах. А это значит, что постепенно доллар будет вытесняться с места основной валюты в мировой экономике. В Вашингтоне понимают, что доллар золотом не обеспечишь, и это неприятная ситуация для американской экономики.
Ситуация обостряется еще и на фоне того, что ряд стран отказываются хранить сбережения в долларах или американских ценных бумагах. И на этом фоне планы России и Ирана о создании стейблкоина (криптовалюты, которая обеспечена золотом) создает дополнительное давление на США. Также заговорили о единой валюте и страны БРИКС.
Но все же главной угрозой для доллара считают китайский юань.
Поэтому, как полагает Никифорова, конфликт в Европе дает возможность сохранить влияние доллара, так как европейские страны будут и далее активно взаимодействовать в США. И поэтому не стоит надеяться на то, что Белый дом решит оставить Украину.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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