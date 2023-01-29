РИА «Новости»: США приготовились к резкому падению доллара

Сегодня, 11:19

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РИА «Новости»: США приготовились к резкому падению доллара
Фото из открытых источников

Обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова прокомментировала влияние «военной спецоперации» РФ на территории Украины на американскую экономику.

Она высказала возможные версии того, для чего США необходима Украина и почему американцы продолжают поддерживать Киев и даже наращивают военную помощь. По ее словам, достаточно объективно по этому вопросу высказался американский экономист Пол Крейг Робертс.

«Власть Вашингтона ослабеет вместе с долларом», — сказал Робертс.

По его словам, в США явно недовольны тем, что Саудовская Аравия готова принимать оплату за нефть не только в долларах. А это значит, что постепенно доллар будет вытесняться с места основной валюты в мировой экономике. В Вашингтоне понимают, что доллар золотом не обеспечишь, и это неприятная ситуация для американской экономики.

Ситуация обостряется еще и на фоне того, что ряд стран отказываются хранить сбережения в долларах или американских ценных бумагах. И на этом фоне планы России и Ирана о создании стейблкоина (криптовалюты, которая обеспечена золотом) создает дополнительное давление на США. Также заговорили о единой валюте и страны БРИКС.

Но все же главной угрозой для доллара считают китайский юань.

Поэтому, как полагает Никифорова, конфликт в Европе дает возможность сохранить влияние доллара, так как европейские страны будут и далее активно взаимодействовать в США. И поэтому не стоит надеяться на то, что Белый дом решит оставить Украину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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