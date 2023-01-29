Ядерная держава в Южной Азии находится в шаге от дефолта, а экономика рухнула

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В Пакистане начался масштабный экономический кризис, и это может спровоцировать серьезные проблемы для Южной Азии.
В стране упал курс рупий, а инфляция серьезно растет, пишет «eadaily.com» со ссылкой на «France-Presse» (AFP). В Пакистан уже направилась делегация МВФ, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Стоит отметить, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и правительство действовали так, чтобы не допустить повышения налогов и пытались избежать сокращения субсидий. Глава правительства пытался избежать негативных настроений перед выборами.
Но сейчас над Пакистаном уже висит угроза национального банкротства, а дружественных стран, которые бы помогли Пакистану, не осталось. Правительство вынуждено снизить контроль над курсом рупии, и нацвалюта начала падать. Сейчас процветает черный рынок.
Оценивая эту ситуацию, Насир Икбал из Пакистанского института экономики и развития заявил, что причиной того, что экономика страны «фактически рухнула», стали политические беспорядки и бесхозяйственность.
Соседние страны с опаской оценивают сложившуюся в Пакистане ситуацию. Ведь там проживает свыше 230 млн граждан. У этой страны мощный ядерный арсенал, и если в стране вспыхнет гражданская война, это может стать серьезной проблемой не только для региона, но и для всего мира.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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