Ядерная держава в Южной Азии находится в шаге от дефолта, а экономика рухнула

Сегодня, 12:49

0

Image 16+
Ядерная держава в Южной Азии находится в шаге от дефолта, а экономика рухнула
Фото из открытых источников

В Пакистане начался масштабный экономический кризис, и это может спровоцировать серьезные проблемы для Южной Азии.

В стране упал курс рупий, а инфляция серьезно растет, пишет «eadaily.com» со ссылкой на «France-Presse» (AFP). В Пакистан уже направилась делегация МВФ, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Стоит отметить, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и правительство действовали так, чтобы не допустить повышения налогов и пытались избежать сокращения субсидий. Глава правительства пытался избежать негативных настроений перед выборами.

Но сейчас над Пакистаном уже висит угроза национального банкротства, а дружественных стран, которые бы помогли Пакистану, не осталось. Правительство вынуждено снизить контроль над курсом рупии, и нацвалюта начала падать. Сейчас процветает черный рынок.

Оценивая эту ситуацию, Насир Икбал из Пакистанского института экономики и развития заявил, что причиной того, что экономика страны «фактически рухнула», стали политические беспорядки и бесхозяйственность.

Соседние страны с опаской оценивают сложившуюся в Пакистане ситуацию. Ведь там проживает свыше 230 млн граждан. У этой страны мощный ядерный арсенал, и если в стране вспыхнет гражданская война, это может стать серьезной проблемой не только для региона, но и для всего мира.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Atlantico: США теряют доходы от «долларизации» мировой экономики

29-01-2023, 20:09

У жителей Новосибирской области резко выросли зарплатные ожидания в 2023 году

27-01-2023, 16:34

Экономист рассказал, что произойдет с рублем в феврале 2023 года

25-01-2023, 08:44

Депутат Госдумы Щапов заявил о риске опустошения Фонда национального благосостояния

23-01-2023, 13:34

Производители йогуртов в России жалуются на нехватку сырья из-за санкций

17-01-2023, 10:24

Колобанов: экспорт газа РФ в дальнее зарубежье может упасть на 30%

16-01-2023, 12:54

«СП»: РФ прогнозируют экономический рост, но олигархи могут не допустить этого

16-01-2023, 10:39

РИА Новости: ЕС придется искать выход из газового тупика, несмотря на теплую зиму в 2023 году

12-01-2023, 11:19

Политолог Марков рассказал, почему Индия не поддержит потолок цен на российскую нефть

11-01-2023, 20:04

«Коммерсантъ»: добыча газа в РФ в 2022 году упала до минимума за шесть лет

10-01-2023, 16:19

«Коммерсантъ»: Газ девать некуда

10-01-2023, 11:39

Ловушка для РФ: зачем в США придумали ценовой потолок на нефть

4-01-2023, 08:54

Эксперт Михаил Зельцер перечислил лучшие валюты для сбережений в 2023 году

3-01-2023, 17:09

Тонкий русский лед - как выживают предприниматели на фоне спецоперации ВС из РФ

3-01-2023, 11:14

Состояние миллиардеров из РФ за 2022 год сократилось на $94 млрд

2-01-2023, 15:44

«Выложите 500 евро в месяц за коммуналку»: жители Европы показали платежки

2-01-2023, 10:49

Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

1-01-2023, 12:19

Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год

30-12-2022, 17:39

Как бизнес РФ остался без статистики и аналитики

30-12-2022, 16:44

Андрей Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год

27-12-2022, 19:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления

В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления

29-01-2023, 14:34

0

Более 30 лет следователи Москвы не могли раскрыть жестокое убийство двух эстонских школьниц. Однако недавно...

Подробнее
«Если не брал — нечего бояться»: в Сети предложили Игорю Стрелкову рассказать о сдаче Славянска на полиграфе

«Если не брал — нечего бояться»: в Сети предложили Игорю Стрелкову рассказать о сдаче Славянска на полиграфе

28-01-2023, 19:35

0

В российском сегменте Telegram обсуждают финал конфликта между петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным и...

Подробнее
Игорь Безлер рассказал о бездарности Стрелкова, сдавшего Славянск

Игорь Безлер рассказал о бездарности Стрелкова, сдавшего Славянск

29-01-2023, 20:20

0

Отечественный журналист Константин Долгов пообщался с командиром Народного ополчения Донбасса Игорем Безлером и узнал у...

Подробнее
Хатылев: Пентагон пытается разведать планы ВС РФ посредством разведывательных беспилотников в районе Крыма

Хатылев: Пентагон пытается разведать планы ВС РФ посредством разведывательных беспилотников в районе Крыма

28-01-2023, 17:29

0

Пентагон пытается разгадать наступательные планы российских войск и активно направляет свои разведывательные...

Подробнее
Бхадракумар выразил мнение о политике государств большой семерки

Бхадракумар выразил мнение о политике государств большой семерки

28-01-2023, 18:29

0

Занимавший ранее должность руководителя дипломатического представительства Индии в Российской Федерации Бхадракумар...

Подробнее
Телеканал «Санкт-Петербург» закрыл комментарии под постами о «прямой линии» Беглова

Телеканал «Санкт-Петербург» закрыл комментарии под постами о «прямой линии» Беглова

28-01-2023, 15:04

0

Телеканал «Санкт-Петербург» ограничил возможность комментировать публикации на своей странице в социальной сети...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Комитет Госдумы работает еще над 20 законопроектами, которые касаются отсрочки от мобилизации

Комитет Госдумы работает еще над 20 законопроектами, которые касаются отсрочки от мобилизации

28-01-2023, 13:49

0

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что сейчас идет работа более чем над 20...

Подробнее
Безлер указал на последствия сдачи Славянска Стрелковым в 2014 году

Безлер указал на последствия сдачи Славянска Стрелковым в 2014 году

Вчера, 14:27

0

Сдача Славянска в 2014 году Игорем Стрелковым (Гиркиным) была самой большой глупостью. Такое мнение высказал командир...

Подробнее
Atlantico: США теряют доходы от «долларизации» мировой экономики

Atlantico: США теряют доходы от «долларизации» мировой экономики

29-01-2023, 20:09

0

«Долларизация» мировой экономики негативно влияет на доходы США. Об этом пишет издание Atlantico, передает...

Подробнее
Контуженный доброволец Огурцов честно описал ситуацию на фронте

Контуженный доброволец Огурцов честно описал ситуацию на фронте

29-01-2023, 22:04

0

Кирилл Огурцов, который отправился добровольцем в зону проведения спецоперации сразу после объявления частичной...

Подробнее