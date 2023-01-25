У жителей Новосибирской области резко выросли зарплатные ожидания в 2023 году

Сегодня, 16:34

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У жителей Новосибирской области резко выросли зарплатные ожидания в 2023 году
Фото из открытых источников

В Новосибирской области население надеется на существенный рост зарплат в текущем году.

Об этом пишет исследовательский центр «Зарплаты.ру».

В ходе исследования ситуации на рынке труда оказалось, что соискатели надеются на более высокую зарплату, поскольку многих специалистов отправили на фронт, а часть жителей региона эмигрировала за границу, чтобы не попасть под мобилизацию.

«Операторы производственных линий теперь рассчитывают на зарплату на 40% выше, чем в начале прошлого года. Токари и фрезеровщики, а также разнорабочие хотят на 20% больше, а сварщики — на 8%», - отмечают эксперты.

При этом эксперты отмечают, что зарплаты за минувший год действительно выросли у рабочих, что позволяет соискателям ставить более высокие требования к работодателям.

Отметим, после того как в РФ была объявлена мобилизация из-за необходимости пополнять резервы ВС, задействованные в «военной спецоперации», некоторые мужчины призывного возраста покинули страну.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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