У жителей Новосибирской области резко выросли зарплатные ожидания в 2023 году

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В Новосибирской области население надеется на существенный рост зарплат в текущем году.
Об этом пишет исследовательский центр «Зарплаты.ру».
В ходе исследования ситуации на рынке труда оказалось, что соискатели надеются на более высокую зарплату, поскольку многих специалистов отправили на фронт, а часть жителей региона эмигрировала за границу, чтобы не попасть под мобилизацию.
«Операторы производственных линий теперь рассчитывают на зарплату на 40% выше, чем в начале прошлого года. Токари и фрезеровщики, а также разнорабочие хотят на 20% больше, а сварщики — на 8%», - отмечают эксперты.
При этом эксперты отмечают, что зарплаты за минувший год действительно выросли у рабочих, что позволяет соискателям ставить более высокие требования к работодателям.
Отметим, после того как в РФ была объявлена мобилизация из-за необходимости пополнять резервы ВС, задействованные в «военной спецоперации», некоторые мужчины призывного возраста покинули страну.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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