Экономист рассказал, что произойдет с рублем в феврале 2023 года

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Известный в Российской Федерации эксперт в сфере экономики и финансов, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил свое мнение о валютных курсах на февраль 2023 года. Как считает опытный специалист, обычно позиции мировых валют, как правило, всегда определяются конкретным состоянием экономик их государств. Учитывая то, что экономика США все-таки не впала в рецессию, в то же время экономика Российской Федерации слегка замедлилась в отношении адаптации к условиям введенных санкций, то стало очевидным, что рублевый курс стал несущественно слабее ко всем валютам на планете. Сейчас он расположен у отметок 67-68 за 1 доллар США. Об этом сегодня рассказали корреспонденты информационного новостного сетевого онлайн издания «Московский Комсомолец».
Михаил Беляев объяснил, что на данный момент лично он не ощущает видимых предпосылок в существенных переменах экономик США и России в феврале 2023 года. Следовательно, рублевый курс, предположительно, останется таким же. Соответственно, евровалюта будет торговаться во втором месяце зимы по 72-75 рублей. Сейчас уже ясно, что стоимость газа в ЕС сохраняется на низком уровне. Этому сильно благоприятствует мягкая зима во всей Европе.
Экономист подчеркнул, что вступление в силу эмбарго в отношении российской нефти и нефтепродуктов не отразится на курсе рубля, так как об этом говорят уже давно, и рынок адаптировался к данному фактору. Михаил Беляев отметил, что Центробанк РФ оставит ключевую ставку на уровне 7,5%, поэтому ждать изменений в курсе российской национальной валюты в связи с этим также не следует.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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