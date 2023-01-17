Депутат Госдумы Щапов заявил о риске опустошения Фонда национального благосостояния

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Российскому правительству следует найти возможность увеличить доходы бюджета, поскольку в противном случае вскоре Фонд национального благосостояния (ФНБ) попросту опустеет. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов, передает «URA.RU».
Щапов отметил, что на данный момент уже понятны проблемы, которые могут возникнуть с бюджетом, если не попытаться изменить ситуацию. По его словам, пока можно говорить, что накопленных средств в ФНБ стране точно хватит, чтобы закрыть и дефицит 2022, и потенциальный дефицит 2023 года. Но после этого ФНБ будет исчерпан.
Поэтому следует уже сейчас подумать о том, как получить дополнительные доходы в 2024 году. И найти выход из сложившейся ситуации следует до осени текущего года.
По его словам, можно ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Также не лишним будет введение плоской шкалы страховых взносов в фонды, введение налога на роскошь. Он предложил выйти из ВТО и ввести защищенные таможенные пошлины. Все это, по его словам, даст дополнительный поток средств в бюджет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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