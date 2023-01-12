Производители йогуртов в России жалуются на нехватку сырья из-за санкций

Производители молочной продукции рассказали о том, что столкнулись с нехваткой модифицированных кукурузных крахмалов, используемых в качестве загустителей. Об этом пишет издание «Коммерсантъ», отмечая, что причиной дефицита этого компонента, необходимого для йогуртов, стали введенные в отношении России санкции.

Ранее РФ закупала модифицированные кукурузные крахмалы на западном рынке, но санкции, введенные ЕС в отношении РФ, запретили его поставки на российский рынок.

Российские производители тоже выпускают такую продукцию, но в небольших объемах.

Так, в 2021 году РФ произвела только 9 тыс. тонн, тогда как завезено было 71 тыс. тонн. Найти же модифицированные кукурузные крахмалы в третьих странах оказалось очень сложно.

Производители объясняют, что заменить модифицированные крахмалы можно было бы сухим молоком, но это очень повысит стоимость конечного продукта.

Поэтому в РФ продолжает сокращаться объем производства йогуртов. В 2022 году с января по сентябрь включительно этот показатель упал до 534 тысяч тонн, показав снижение в 16%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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