Колобанов: экспорт газа РФ в дальнее зарубежье может упасть на 30%

Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦРС Сергей Колобанов прогнозирует снижение продаж российского газа в дальнее зарубежье на 30%. Об этом он сказал в комментариях РИА «Новости», отметив, что ожидает падение объемов продажи газа из РФ в дальнее зарубежье на более чем 70 млрд кубометров.

Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5% (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Сокращаются поставки по газопроводу «Ямал – Европа». А прокачка газа по «Северному потоку» и вовсе прекратилась.

В три раза упали объемы прокачки газа по газопроводу, который пролегает через территорию Украины. При этом выросли объемы прокачки газа по газопроводу «Сибири» в Китай. В Европу же газ закачивают сейчас через ГТС Украины и через Турцию.

«Суммарный экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2023 году может составить не более 70 миллиардов кубометров», – сказал Колобанов.

По словам эксперта, хотя нет данных по таможенной статистике от контролирующих органов РФ, тем не менее, можно изучать «зеркальные» данные других стран.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700