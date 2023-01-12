Колобанов: экспорт газа РФ в дальнее зарубежье может упасть на 30%

В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth
Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в...Подробнее
Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦРС Сергей Колобанов прогнозирует снижение продаж российского газа в дальнее зарубежье на 30%. Об этом он сказал в комментариях РИА «Новости», отметив, что ожидает падение объемов продажи газа из РФ в дальнее зарубежье на более чем 70 млрд кубометров.
Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5% (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Сокращаются поставки по газопроводу «Ямал – Европа». А прокачка газа по «Северному потоку» и вовсе прекратилась.
В три раза упали объемы прокачки газа по газопроводу, который пролегает через территорию Украины. При этом выросли объемы прокачки газа по газопроводу «Сибири» в Китай. В Европу же газ закачивают сейчас через ГТС Украины и через Турцию.
«Суммарный экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2023 году может составить не более 70 миллиардов кубометров», – сказал Колобанов.
По словам эксперта, хотя нет данных по таможенной статистике от контролирующих органов РФ, тем не менее, можно изучать «зеркальные» данные других стран.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в...Подробнее
Самарский журналист Ян Налимов прокомментировал заявления актера Артура Смольянинова касательно «военной спецоперации»...Подробнее
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале...Подробнее
В инфекционном стационаре в Малой Сосновке скончался 32-летний отец троих детей Евгений Дузь. Он был мобилизован 27...Подробнее
Средства массовой информации ведут активную работу по преуменьшению заслуг ЧВК «Вагнер» в спецоперации на Украине. Об...Подробнее
Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что ВС РФ атаковали Киев ракетами, которые летали по...Подробнее
В Санкт-Петербурге сегодня ночью загорелась трехкомнатная квартира, которую тушили около часа более двадцати пожарных....Подробнее
Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем канале в Telegram...Подробнее
Эксперты объяснили о том, будет ли право на отсрочку в период мобилизации у отцов троих детей. Ранее депутат Госдумы...Подробнее
Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что Москва только демонстрирует готовность к мирным переговорам с Украиной,...Подробнее
Комментировать