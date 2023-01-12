«СП»: РФ прогнозируют экономический рост, но олигархи могут не допустить этого

Сегодня, 10:39

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«СП»: РФ прогнозируют экономический рост, но олигархи могут не допустить этого
Фото из открытых источников

Эксперты рассказали о возможном экономическом росте в России.

Издание «Свободная пресса» пишет о том, что олигархи могут противостоять этому.

Экономист Нуриэль Рубини говорит о том, что западные страны сейчас на пороге кризиса, который будет даже жестче экономических проблем, с которыми столкнулся западный мир в 2008 году. Европу захлестнет экономический кризис, в то время как Россию ждет экономический рассвет, полагают аналитики.

Как отмечают экономисты, российская экономика смогла выдержать давление западных санкций. И даже несмотря на исключение из мирового финансового рынка, экономика РФ функционирует.

При этом эксперты говорят о том, что нынешний олигархат может помешать экономическому росту, так как не факт, что они захотят приспосабливаться к новым условиям, поскольку они для них будут менее выгодными.

Напомним, западные страны ввели строгие санкции в отношении РФ из-за того, что РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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