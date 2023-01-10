РИА Новости: ЕС придется искать выход из газового тупика, несмотря на теплую зиму в 2023 году

Сегодня, 11:19

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РИА Новости: ЕС придется искать выход из газового тупика, несмотря на теплую зиму в 2023 году
Фото из открытых источников

Ситуация с газом продолжает оставаться одним из самых важных вопросов для Европы.

РИА «Новости» пишет о том, что в Европе ситуация все же не такая сложная, как прогнозировали перед началом морозов. Европейцам помогает теплая погода, но все же запасы газа сокращаются, хотя не так быстро, как хотелось бы Москве.

Начало года в Европе оказалось самым теплым за последние 15 лет. В итоге газ подешевел до 750 долларов за 1 тысячу кубометров газа, то есть, почти в 2 раза. И европейцы уже не сомневаются, что успешно пройдут этот зимний сезон.

Тем не менее, на будущее Европе стоит продумать возможность обеспечения газом на следующую зиму и в более долгосрочной перспективе. Некоторые российские эксперты ждут, что Европа попросит возобновить поставки российского газа. Но при этом на данный момент в ЕС большинство стран за то, чтобы уйти полностью от российских энергоресурсов, закупая СПГ и развивая альтернативные источники энергии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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