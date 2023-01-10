Политолог Марков рассказал, почему Индия не поддержит потолок цен на российскую нефть

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Присоединение Индии к введенному Западом потолку цен на российскую нефть весьма больно ударило бы по экономике РФ, лишив ее многомиллиардных доходов. Однако власти этой страны на такой шаг не пойдут, считает политолог Сергей Марков. Свою точку зрения он объяснил в интервью «Вечерней Москве».
Марков называет две причины, в силу которых, по его мнению, Нью-Дели не поддержит потолок цен на нефть — это независимость и прагматичность.
«В Нью-Дели осознают, что завтра подобная кампания может быть развернута против Индии, что им абсолютно невыгодно. Потолок цен — это картели потребителей, состоящих из ресурсоемких экономик. И они сначала хотят нейтрализовать нефть РФ с рынка, введя потолок цен. А если данная схема окажется эффективной, то ее начнут применять против Индии, Китая...», — изложил свою версию Марков.
Он добавил, что речь не обязательно о нефти — это может касаться разных ресурсов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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