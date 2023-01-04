«Коммерсантъ»: добыча газа в РФ в 2022 году упала до минимума за шесть лет

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В России в 2022 году добыча природного газа упала до минимума за шесть лет.
Как сообщает издание «Коммерсантъ», за 2022 год в РФ было добыто 672,57 миллиарда кубометров, а это сокращение на 11,8% в годовом выражении. Ниже добыча была только в 2016 году, когда она опустилась до уровня 640,2 миллиарда кубометров.
На 20% пришлось сократить добычу «Газпрому», о чем сообщил его глава Алексей Миллер. Он в декабре озвучил статистику, в которой указано, что компания добыла 412,6 млрд кубометров газа за год. На сокращение добычи газа пришлось пойти из-за того, что приостановилась прокачка газа в Европу по газопроводам «Северный поток» и «Ямал-Европа».
А вот другим компаниям удалось нарастить добычу газа. Например, компания «НОВАТЭК» нарастила производство газа на 1,7% - до 83,6 миллиарда кубометров.
На следующий год, по мнению экспертов, добыча газа в РФ сократится еще на 30-40 млрд кубометров газа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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