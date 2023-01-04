«Коммерсантъ»: Газ девать некуда

Сегодня, 11:39

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«Коммерсантъ»: Газ девать некуда
Фото из открытых источников

Для России продажа газа за рубеж стала проблемой из-за санкций, которые введены в ответ на «военную спецоперацию» РФ на территории Украины. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что Европа заранее подготовилась к зиме, а отсутствие длительных морозных периодов только сыграло на руку европейцам.

Отказавшись от российского газа, ЕС закупает СПГ. И для того, чтобы закупать его в больших количествах, строятся новые терминалы. СПГ в Европу доставляют США и Катар. И понятно, что через несколько лет эти страны будут его основными поставщиками на европейский рынок.

«Газпрому» же приходится искать рынки сбыта, ведь через пять лет те 90 млрд кубометров газа, которые закупала Европа, придется куда-то деть.

Как отмечают эксперты, проекты с Казахстаном, Узбекистаном и Турцией вряд ли будут успешными. Следует также отметить, что по критериям платежеспособности и объема рынка даже Турция не является полноценной заменой странам ЕС, не говоря уже о странах Средней Азии.

Возможно, в какой-то мере удастся компенсировать уход с европейского рынка продажами в Китай. Но сейчас в Китае пандемия коронавируса, и там большой спад производства.

Так что можно говорить о том, что РФ становится лидером по накопленным запасам газа, а это денег в бюджет не приносит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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