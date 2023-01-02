Ловушка для РФ: зачем в США придумали ценовой потолок на нефть

США добились введения потолка цен на нефть, для того, чтобы началось снижение поступлений в российский бюджет от продажи на мировом рынке энергоресурсов.

Аналитик Андрей Нальгин отмечает, что этот шаг со стороны США схож с событиями, которые были в период холодной войны. Президент США Джо Байден, отметил эксперт, попросту достал из архива папку «US against USSR» (англ: США против СССР) и просто повторяет все по второму кругу, внося лишь небольшие изменения.

В документе указано, что вслед за сырой нефтью планируется установить в феврале как условие исключения из вводимого тогда же в ЕС запрета на их перевозку морским транспортом и оказания сопутствующих услуг.

Не будут действовать ограничения только на нефтепродукты, полученные из российской нефти, путем глубокой переработки за пределами РФ.

США добиваются того, чтобы вынудить РФ продавать нефть дешевле рыночной стоимости в «дружественные страны», которые смогут далее перепродавать ее или нефтепродукты из нее.

Схожая ситуация была в последние годы существования СССР.

«Россия лишь углубляет зависимость от «нефтяной иглы», теряя на этом всё больше и больше как в прямом, так и в переносном смысле. И перспектив выбраться из этой ловушки, мягко говоря, не просматривается: свое дело медленно, зато верно делают и технологические, и финансовые санкции. Америка изящно заталкивает «вставшую с колен» Россию обратно в 1990-е, только уже без особых надежд на лучшее будущее», - заявляет Нальгин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700