Эксперт Михаил Зельцер перечислил лучшие валюты для сбережений в 2023 году

Сегодня, 17:09

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Эксперт Михаил Зельцер перечислил лучшие валюты для сбережений в 2023 году
Фото из открытых источников

В каких валютах в 2023 году лучше хранить накопления, рассказал эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его мнению, в текущем году лучше всего как инструмент для сбережения использовать юань и гонконгский доллар, пишет РИА Новости. Но все же он рекомендовал не закупать непосредственно эти валюты, а открыть вклад или купить облигации российских корпораций с привязкой к этим валютам. То есть выбирать следует финансовые инструменты, номинированные в этих валютах.

«При выборе объекта для вложения своих сбережений нужно обязательно соотносить перспективы и риски, и валютные инструменты также обладают данными характеристиками… Если оценивать инструмент в координатах риск-доходность, то валюты — оптимальный выбор», - отметил эксперт.

В нынешней ситуации, рассказал Зельцер, важно учитывать то, какие валюты могут кол****ься из-за санкций. Также он рекомендует обращать внимание на валюты, которые жестко привязаны к доллару. Это тот же дирхам ОАЭ, и снова подходит по этому критерию гонконгский доллар.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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