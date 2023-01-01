Тонкий русский лед - как выживают предприниматели на фоне спецоперации ВС из РФ

Сегодня, 11:14

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Тонкий русский лед - как выживают предприниматели на фоне спецоперации ВС из РФ
Фото из открытых источников

«Военная спецоперация» повлияла на все аспекты жизни россиян, затронув, в том числе и экономику.

Издание «МК» пообщалось с предпринимателями, которые поделились своими историями выживания на фоне «военной спецоперации».

Стоит отметить, что несколько лет подряд до начала «военной спецоперации» малый и средний бизнес боролся с проблемами, спровоцированными пандемией коронавируса. Сейчас же предпринимателям приходится противостоять санкционным ограничениям.

В целом они говорят о том, что готовились к сложностям, поскольку видели насколько непростая геополитическая ситуация на мировой арене. Но то, что на РФ обрушится санкционная лавина, большинство из них не ожидали.

Сейчас приходится идти на сокращение ассортимента, упрощение производимой продукции. Проблем добавляет и уход с рынка многих западных компаний, а также то, что сейчас в РФ невозможно ввезти из-за санкций многие виды сырья. Проблемы есть и с поставками оборудования. Еще больше сложностей добавляет то, что в РФ нельзя завозить технологии и электронику.

Снижение доходов населения также влияет на работу малого бизнеса, ведь у людей стало меньше денег, которые они могли бы потратить. Это касается не всех малых предпринимателей, так как некоторые даже отмечают рост спроса на их продукцию.

В любом случае, отмечают эксперты, впереди непростой год, поскольку Запад настроен решительно и готов далее ужесточать санкции в отношении РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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